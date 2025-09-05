بحضور المفتي.. الطرق الصوفية تحتفل بذكرى المولد النبوي بمسجد الحسين

شهد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الاحتفال الذي نظمته الطرق الصوفية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، والذي أقيم في رحاب مسجد الإمام الحسين بالقاهرة.

وجاء الاحتفال في أجواء روحانية عامرة بالابتهالات والمدائح النبوية، وكلمات لكل من فضيلة د. علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وفضيلة د. محمد عبدالدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وسط حضور جماهيري واسع امتلأت به أرجاء المسجد، في مناسبة تتجدد فيها معاني المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبرز مكانة هذه الذكرى العطرة بما تحمله من قيم الرحمة والهداية والنور، فهي ذكرى مباركة تدعو المسلمين جميعًا إلى استلهام أخلاق النبي الكريم في حياتهم، وتعميق معاني التراحم والتكافل والوحدة، والسير على نهجه في نشر السلم والمحبة بين الناس، لتظل رسالته الخالدة منارة تهدي الأجيال جيلاً بعد جيل.

حضر الحفل كل من فضيلة د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة د. سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ومعالي الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وفضيلة د. علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة د. محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ومحمود الشريف، نقيب الأشراف، إلى جانب عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والسياسية.