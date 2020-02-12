أخبار التوك شو.. شويكار تطمئن جمهورها.. والصحفيين تتضامن مع محرري صدى البلد المعتدى عليهم

كشف الكابتن نهاد حافظ، مساعد الطيار الموقوف بسبب الفنان محمد رمضان، تفاصيل الأزمة التي حدثت بعد تصوير رمضان فيديو لنفسه وهو داخل كابينة قيادة الطائرة.





طمأنت النجمة الكبيرة شويكار، جمهورها، بعد شائعات تدهور حالتها الصحية، مؤكدة أنها بصحة جيدة، وتتابع العديد من المسلسلات وبرامج التوك شو.





قال المطرب الشعبي حسن شاكوش صاحب أغنية «بنت الجيران»، إنه يرى مشاهد غريبة في الأفراح أثناء الرقص على الأغاني الشعبية والمهرجانات.





علق النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، على الخبر المنشور فى جريدة المساء وإساءته للصعيد وجميع أبنائه، واصفا إياه بالمشين.





عرض الإعلامي أحمد موسى فيديو لموقع صدى البلد الإخباري، يظهر لحظة اعتداء أنصار المرشح هشام بدوي على الزميل عمر خالد المصور الصحفي بموقع صدى البلد أمام اللجان الانتخابية.









استنكر محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، ما فعله أنصار المرشح الانتخابي، هشام بدوي، من اعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم سير العملية الانتخابية، قائلًا «لا يجوز الاعتداء على أي محرر أو مصور يقوم بعمله».





قال الإعلامي أحمد موسى، إن رجال الداخلية قاموا بتصفية 17 إرهابيًا في مدينة العريش بشمال سيناء أثناء مداهمة إحدى البؤر الإرهابية، موضحا أن الأمن نجح في إحباط مخطط إرهابي خلال الفترة الحالية.





عرض الإعلامى أحمد موسى، فيديو يرصد سحب بطاقات أهالى الجيزة من قبل المرشح الانتخابي هشام بدوي، قائلا: "العملية مش مستاهلة على الإطلاق كل هذه الأمور".





الطيار المفصول يبكي على الهواء: مطلبتش حاجة من محمد رمضان.. شاهد كشف أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان، حقيقة الفيديو الذي نشره الأخير عبر صفحته على "فيس بوك" بشأن طلب أبو اليسر تعويضًا قيمته 9.5 مليون جنيه.





