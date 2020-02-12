مصر والصومال توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في قطاع البترول والثروة المعدنية

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الصومالي عبدالراشد محمد أحمد مذكرة تفاهم؛ لدعم وتعزيز التعاون الثنائي بمجالات البترول والغاز والثروة المعدنية ونقل الخبرات المصرية في هذه المجالات إلى الصومال من خلال إقامة تعاون متبادل بين شركات قطاع البترول والتعدين.





جاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (ايجبس 2020) المنعقد بالقاهرة خلال الفترة من 11 وحتى 13 فبراير الجاري.

وقال الملا: "إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يدعم جهود تنمية التعاون بين مصر والدول الأفريقية من خلال استثمار الخبرات المصرية في صناعة البترول لصالح جهود تنمية الصناعة بدول القارة السمراء لفتح مجالات عمل جديدة لشركات قطاع البترول خارج مصر".





يُشار إلى أنه يشارك في المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثًا من خبراء الصناعة محليًا ودوليًا و1600 مشارك بالمؤتمر و14 جناحًا دوليًا و15 شركة بترول عالمية و9 شركات بترول وطنية وأكثر من 450 شركة عارضة.





كما يضم فعاليات متنوعة تشمل 36 جلسة فنية، و10 جلسات استراتيجية، و4 حلقات نقاشية للرؤساء التنفيذيين للشركات و7 جلسات لمناقشة موضوعات التمويل المالي والاستثمار في صناعة البترول، و6 جلسات لمناقشة تعزيز الصحة والسلامة وحماية البيئة في مجال الطاقة، فضلًا عن جلسات مناقشة دور المرأة في قطاع الطاقة، ويخصص المؤتمر جوائز تميز في مجالات السلامة والبيئة والمرأة في قطاع الطاقة.



















