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أخبار العالم

بوتين وأردوغان يجريان اتصالا هاتفيا حول إدلب.. وهذا ما اتفقا عليه

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:12 ص
فلاديمير بوتين ورجب
فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان
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شيماء مصطفى
كشف الكرملين اليوم الأربعاء عن فحوى المكالمة الهاتفية التي أجريت بين الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بشأن الوضع في إدلب.

وقال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أكدا أهمية تنفيذ اتفاق سوتشي بشأن سوريا بشكل كامل.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، اتفق الطرفان ـــ خلال مكالمة هاتفية بحثا فيها الأوضاع في إدلب ـــ  على استمرار الاتصالات بشأن سوريا عبر الوكالات المختصة، فضلا عن أهمية تطبيق الاتفاقات المشتركة بشأن سوريا.

يأتي ذلك في الوقت الذي عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ليواصل استفزازه بتهديد جديد للجيش السوري، وذلك عقب تقدم الأخير وسيطرته على عدد من المناطق بسوريا.

وقال أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا عازمة على إبعاد قوات الجيش السوري خلف مواقع المراقبة التركية في إدلب بنهاية فبراير.

وأضاف أردوغان، سنفعل كل ما يلزم ضد الجيش السوري بما في ذلك استخدام الوسائل البرية والجوية، محذرا إياه من استهداف الجنود الأتراك في إدلب.

وأكد أن الميليشيات في سوريا المدعومة من تركيا احتشدت للهجوم على الجيش من إدلب.
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