محمد التاجي يتعرض لوعكة صحية ويجري عملية جراحية

أعلن نجل شقيقة الفنان محمد التاجي خضوعه لعملية جراحية، وذلك عبر منشور شاركة على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشارك تامر سمير سيف، صورة برفقة الفنان محمد التاجي و علق كاتبا :دعوتكم لخالي حبيبي هو حاليا بيعمل عملية ومحتاج الدعوة بجد سلامتك ألف سلامة يا عسليه انشالله ترجع بكرة لينا علشان اطلع عينك تاني لحد ما أخليك تقولي يا عم تامر باشا سمير.

وجه الفنان محمد التاجي، في وقت سابق ، رسالة إلى المنتجين بشأن الفنانة دنيا سمير غانم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد التاجي :"إلى السادة المنتجين يعني ايه بقالي كذا سنة مابشوفش دنيا سمير غانم غير في الإعلانات.. حرام عليكم موهبة زي دي تعُزل وتقعد في بيتهم".