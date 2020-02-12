انعقاد المزاد العلني لبيع السيارات المخزنة داخل جمارك مطار القاهرة

تعقد جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، بقاعة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد 28 لوط لسيارات واردة من الخارج ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.





والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج ماركات وطرازات وموديلات متنوعة وماركات السيارات تشمل :









(فولفو - هونداى- بيجو - مرسيدس - BM W - متسوبيشى - فورد -جراند شيروكي - فولفو - تويوتا - كامرى - كيا - شيفروليه - لينكولن - هامر - فولكس )









ويمكن معاينة السيارات بساحة جمارك سيارات جمارك القاهرة بمطار القاهرة الدولية بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة من الساعة 9 صباحا وحتى يوم المزاد.







