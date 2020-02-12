AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ياسر ريان: نستعد بقوة لمواجهة الزمالك.. وقمة الخميس بطولة خاصة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:31 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
أكد ياسر ريان، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي ٢٠٠٤، أنه استعد بقوة، وجهز لاعبيه بشكل جيد لمواجهة الزمالك المقرر لها غدًا الخميس، في قمة بطولة الجمهورية، متمنيًا أن يحقق فريقه الفوز في اللقاء ويقدم أداءً مميزًا.

وقال ريان إن مباريات الأهلي والزمالك تعد بطولة خاصة في حد ذاتها، ولكن مباراة الغد تزداد أهميتها؛ نظرًا لأن الفريقين ينافسان على الصدارة، حيث يحتل الأهلي المركز الأول برصيد ٣٤ نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد ٣٢ نقطة، وبينهما إنبي ثانيًا برصيد ٣٣ نقطة.

وشدد ياسر ريان على أنه طالب لاعبيه بالتركيز الشديد خلال المباراة واللعب؛ من أجل حصد الثلاث نقاط، وعدم تكرار أخطاء مباراة الدور الأول.

وأشار ريان إلى أنه يسعى لصناعة جيل مميز للأهلي من خلال فريق ٢٠٠٤ الذي يضم عناصر جيدة تمتلك مواهب كبيرة، مؤكدا أن هذا هو الدور الأهم الذي يهدف له قطاع الناشئين دائمًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري.. الأهلي في الصدارة.. والزمالك ينافس على المركز الرابع

الأحمر يتصدر والجميع لعب من أجله.. الأهلي المستفيد الوحيد في جولة سقوط الكبار بالدوري

أهلي ٢٠٠٤ يواجه بيراميدز غدًا في بطولة الجمهورية

بعد تألق محمد شريف .. الطيور المهاجرة دائمًا تحرج القلعة الحمراء

عمرو أنور: القمة مثل أي مباراة بالدوري.. والأهلي يسعى لحصد الـ 3 نقاط

أمير مرتضي: المؤجلات سر تتويج الأهلي بالدوري الموسم الماضي

ترشيحاتنا

الشرطة الهولندية: انفجار ثان في مركز البريد بأمستردام

استقبال حافل لـ فريق الترجي التونسي فور وصوله مطار الدوحة.. صور

الصلاة على النبي.. فضلها وعددها والكتابة الصحيحة لها

بدون جراحة .. حيل سريعة تخلصك من حصوات الكلى

علي ماهر يدخل دائرة المرشحين لقيادة وادي دجلة

وجبة متكاملة وبأقل التكاليف.. دبابيس دجاج بالزيتون والهريسة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن حاول التصدي للص والدفاع عن أم وطفلها فواجه مصيرا مؤلما.. تفاصيل

بعد حصول خواكين فينيكس على الأوسكار.. كواليس جديدة من فيلم الجوكر..صور

بصحبة صديقتها .. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال بصور جديدة