ياسر ريان: نستعد بقوة لمواجهة الزمالك.. وقمة الخميس بطولة خاصة

أكد ياسر ريان، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي ٢٠٠٤، أنه استعد بقوة، وجهز لاعبيه بشكل جيد لمواجهة الزمالك المقرر لها غدًا الخميس، في قمة بطولة الجمهورية، متمنيًا أن يحقق فريقه الفوز في اللقاء ويقدم أداءً مميزًا.





وقال ريان إن مباريات الأهلي والزمالك تعد بطولة خاصة في حد ذاتها، ولكن مباراة الغد تزداد أهميتها؛ نظرًا لأن الفريقين ينافسان على الصدارة، حيث يحتل الأهلي المركز الأول برصيد ٣٤ نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد ٣٢ نقطة، وبينهما إنبي ثانيًا برصيد ٣٣ نقطة.





وشدد ياسر ريان على أنه طالب لاعبيه بالتركيز الشديد خلال المباراة واللعب؛ من أجل حصد الثلاث نقاط، وعدم تكرار أخطاء مباراة الدور الأول.





وأشار ريان إلى أنه يسعى لصناعة جيل مميز للأهلي من خلال فريق ٢٠٠٤ الذي يضم عناصر جيدة تمتلك مواهب كبيرة، مؤكدا أن هذا هو الدور الأهم الذي يهدف له قطاع الناشئين دائمًا.



