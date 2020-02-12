سيارة نقل تدهس طفلة على طريق الواحات ومدير أمن الجيزة ينتقل إلى مسرح الحادث

دهست سيارة نقل طفلة اثناء عبورها طريق الواحات وتمكنت قوات أمن الجيزة من ضبط السائق.





تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم علي طريق الواحات بأكتوبر، انتقلت علي الفور ضباط ادارة تامين الطرق والمنافذ برئاسة اللواء ممدوح مراد مدير الادارة وتبين مصرع الطفلة دهسا.





وشرحت التحريات الاولية ان الطفلة المتوفاة تدعي جنة. س ١٠ سنوات كانت برفقة والدتها وتركت يدها وعبرت الطريق فاصطدمت بها سيارة نقل مسرعة واردتها قتيلة في الحال.





تمكنت القوات من ضبط سائق السيارة النقل مرتكب الحادث وانتقل اللواء طارق مرزوق مدير امن الجيزة لمسرح الحادث للوقوف علي ملابساته.





تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق.