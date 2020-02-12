مات الأبوان وعاش الأبناء.. موقد تدفئة يقضى على حلم أسرة بالمنيا

لقي زوجان مصرعهما اختناقا داخل شقتهما السكنية بناحية كدوان بمدينة المنيا، عقب قيامهما بالتدفئة، فيما أنقذت العناية الإلهية أبناءهما

من الاختناق.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتي زوجين داخل أحد العقارات السكنية بناحية كدوان بمدينة المنيا.





بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء المعاينة الأولية، تبين مصرع كل من "بدر. غ"، 44 سنة، وزوجته "مريم. ي"، 32 سنة، وذلك اختناقا بغاز أزل أكسيد الكربون، جراء قيامهما بالتدفئة داخل المنزل على موقد ، مما تسبب في وفاتهما، فيما أنقذت العناية الإلهية أبناءهما الذين ينامون في غرفة أخرى.





تم نقل جثتي المتوفيين إلى مشرحة المستشفى العام،

وتحرير محضر