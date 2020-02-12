AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مات الأبوان وعاش الأبناء.. موقد تدفئة يقضى على حلم أسرة بالمنيا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:27 م
موقد تدفئه
موقد تدفئه
Advertisements
أيمن رياض
لقي زوجان مصرعهما اختناقا داخل شقتهما السكنية بناحية كدوان بمدينة المنيا، عقب قيامهما بالتدفئة، فيما أنقذت العناية الإلهية أبناءهما من الاختناق.


تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتي زوجين داخل أحد العقارات السكنية بناحية كدوان بمدينة المنيا.


بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء المعاينة الأولية، تبين مصرع كل من "بدر. غ"، 44 سنة، وزوجته "مريم. ي"، 32 سنة، وذلك اختناقا بغاز أزل أكسيد الكربون، جراء قيامهما بالتدفئة داخل المنزل على موقد ، مما تسبب في وفاتهما، فيما أنقذت العناية الإلهية أبناءهما الذين ينامون في غرفة أخرى.


تم نقل جثتي المتوفيين إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة طفل بحروق أثناء التدفئة من البرد في سوهاج

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة باختناق بموقد تدفئة في المنوفية

د.مجدي بدران يكتب: أول أكسيد الكربون القاتل الصامت فى الشتاء

ليس فقط الدفايات.. "الراكية" تقتل الريفيين في صمت

مصرع شخص وزوجته خنقا داخل منزلهما بالمحلة

بعد تعدد حالات الوفاة.. كيف تتجنب "الموت خنقا" بسبب بخار الماء؟

ترشيحاتنا

أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور

حكم أكل لحم الحصان.. المفتي السابق: جائر.. والأزهر يحسم بالأدلة

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالكبد والقوانص وفاصوليا خضراء وأرز بالبابريكا.. والحلو: تورتة الكريم شانتى

هل اقترب موعد إطاحة بوتين بـ أردوغان وجيشه ؟ تفاصيل

حبس محمد منصور لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

بوادر الصيف.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. إطلالة رانيا يوسف من أسوان..صور

فيكتوريا أبريل خلال تكريمها في أسوان: عمر الشريف سبب حبي لمصر والمصريين

موقف محرج لأبوين خلال جلسة تصوير برفقة طفلهما حديث الولادة.. شاهد