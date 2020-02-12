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حوادث

بشكل حضاري متطور.. افتتاح وتحديث عدد من المنشآت الشرطية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:17 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت وزارة الداخلية خطتها الهادفة فى أحد محاورها إلى إفتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م.

وتم افتتاح عدد من المنشآت الشرطية ففى مديرية أمن الغربية تم افتتاح أعمال تطوير مركز شرطة كفر الزيات، وقسم شرطة المسطحات المائية وافتتاح نقطة إطفاء قرية ميت حواى بدائرة مركز شرطة السنطة وافتتاح نقطة إطفاء شبرا بابل بدائرة مركز شرطة المحلة وافتتاح نقطة إطفاء العمال بدائرة قسم شرطة ثان المحلة وافتتاح نقطة شرطة محلة حسن بدائرة مركز شرطة المحلة وافتتاح نقطة إطفاء العامرية بدائرة مركز شرطة المحلة.
    
 وفى مديرية أمن المنيا تم افتتاح وحدة مرور ديرمواس وافتتاح وحدة إطفاء الفكرية بمركز شرطة أبوقرقاص.

وفى مديرية أمن بنى سويف تم افتتاح مقر نقطة شرطة أشمنت بدائرة مركز شرطة ناصر  وافتتاح مقر نقطة شرطة طنسا بنى مالو بدائرة مركز شرطة ببا .
   
وفى مديرية أمن جنوب سيناء تم افتتاح وحدة مرور وتراخيص دهب وفى  مديرية أمن الفيـــوم تم افتتاح وحدة مرافق طامية بمركز شرطة طامية وافتتاح وحدة مرور النقل بدمو - مركز شرطة الفيوم ( إدارة المرور ) وافتتاح ميدان إختبار القيادة الإلكترونية ( إدارة المرور  وافتتاح مدرسة تعليم القيادة للأطفال ( إدارة المرور ) وافتتاح وحدة مرور أبشواى وافتتاح إدارة قوات الأمن.
بشكل حضاري متطور.. افتتاح وتحديث عدد من المنشآت الشرطية
بشكل حضاري متطور.. افتتاح وتحديث عدد من المنشآت الشرطية
بشكل حضاري متطور.. افتتاح وتحديث عدد من المنشآت الشرطية
بشكل حضاري متطور.. افتتاح وتحديث عدد من المنشآت الشرطية
بشكل حضاري متطور.. افتتاح وتحديث عدد من المنشآت الشرطية
بشكل حضاري متطور.. افتتاح وتحديث عدد من المنشآت الشرطية
بشكل حضاري متطور.. افتتاح وتحديث عدد من المنشآت الشرطية
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