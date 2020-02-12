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تعليم

جامعة أسيوط تستقبل وفدا طلابيا روسيا لدراسة المعالم الجيولوجية المصرية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:24 م
وفد روسي بجامعة اسيوط
وفد روسي بجامعة اسيوط
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قســــم التعليم
شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على ضرورة التوسع في تفعيل اتفاقية التعاون المشترك المبرمة بين جامعتي أسيوط وجامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية والهادفة إلى توثيق أواصر التعاون العلمي المشترك فى مجال العلوم والجيولوجيا بين الجامعتين ، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وإقامة عدد من الأنشطة العلمية والمؤتمرات المشتركة والمتبادلة بين الجانبين .


وفى هذا الإطار فوض رئيس جامعة أسيوط نائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب فى استقبال الوفد الروسي الثاني من طلاب جامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية ، وذلك لدراسة الطبيعة الجيولوجية بعدد من المناطق الجغرافية المصرية وذلك بحضور الدكتور حسن عبد الحميد منسق علاقات الجامعة مع جامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز تعليم اللغة الروسية بالجامعة .


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وخلال اللقاء أشار الدكتور شحاتة غريب إلى عمق العلاقات الوطيدة التى تجمع بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية والتي تأتى في إطار عام من العلاقات المميزة بين الدولتين المصرية والروسية على المستويين الرسمي والشعبي .


وصرح نائب رئيس جامعة أسيوط أن قام خلال لقائه بالوفد الروسي بمراجعة برنامج زيارتهم لمصر والمتضمن توجههم لمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر وذلك لدراسة بعض التركيبات الصخرية والمكونات الجيولوجيا بصحراء البحر الأحمر إلى جانب حرص إدارة الجامعة على أن تتضمن زيارة الوفد الروسي برنامجًا سياحيًا لزيارة أهم المعالم السياحية والأثرية بمحافظتي الأقصر والقاهرة وذلك للتعريف بمقومات مصر السياحية وتاريخها العريق وتحقيق الهدف المرجو من التبادل الطلابي المشترك وهو التعارف الثقافي والحضاري والتقارب بين الشعبين .


كما أشار الدكتور حسن عبد الحميد أن ذلك الوفد هو الثاني من طلاب جامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية وذلك في إطار التعاون القائم بين الجانبين والذي يضم 8 طلاب بالمرحلة الجامعية وبإشراف من الدكتورة أوليجا خليبو سولوفا أستاذة الجيولوجية بالجامعة الروسية والأستاذة داريا شتروفا مشرفة الوفد والذي من المقرر أن تمتد زيارتهم لمدة أسبوعين متواصلين. 


وأوضح أنه من المقرر أن يعقب ذلك سفر وفد طلابي من جامعة أسيوط في فترة دراسية وتدريبية لمدة أسبوعين لدراسة أهم المعالم الجغرافيا والتركيبات الجيولوجية لعدد من المناطق الروسية .

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