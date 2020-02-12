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اقتصاد

تراجعت بنسبة 18%.. 265 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الأثاث خلال العام الماضي

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:40 م
الاثاث
الاثاث
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أ ش أ
تراجعت صادرات مصر من الأثاث خلال العام الماضي لتسجل نحو 265 مليون دولار مقابل 324 مليون دولار في 2018 وذلك بانخفاض قدره 18%.

وأوضح التقرير الصادر عن المجلس التصديري للأثاث تراجع صادرات القطاع منذ 3 سنوات حيث تراجعت خلال 2017 بنسبة 15.5% لتسجل 342 مليون دولار مقابل 395 مليون دولار خلال 2016، كما تراجعت خلال 2018 بنسبة 5.3% لتبلغ 324 مليون دولار مقارنة بـ 2017.

وأرجع التقرير هذا إلى انخفاض صادرات الأثاث إلى الدول العربية خلال العام الماضي بنسبة 21% بالرغم من ارتفاعها للسعودية وليبيا، وكذلك الى الدول الأوروبية بنسبة 14%، وإلى الأمريكتين بنسبة 29%، بينما استقرت الى الدول الافريقية ولباقي دول العالم.

ونوه التقرير بأن عدد مصدري الأثاث في مصر بلغ نحو 914 مصدر خلال العام الماضي، يستحوذ 84 مصدر منهم على 86% من إجمالي الصادرات بقيمة 227 مليون دولار، مشيرا إلى أن بند "أثاث آخر من خشب" يستحوذ على 76% من إجمالي صادرات الأثاث بقيمة 201 مليون دولار..

واستحوذت 5 دول هي "السعودية، الإمارات، سلطنة عمان، العراق، السودان" على 62% من إجمالي صادرات الأثاث المصري خلال العام الماضي بقيمة 164 مليون دولار، وتسيطر السعودية وحدها على 25% من صادرات الأثاث، تليها الإمارات بنسبة 12%، ثم سلطنة عمان بنسبة 10%، والعراق بنسبة 8%، وأمريكا على 3%، وإيطاليا على 2%.

وعن أهم الدول التي انخفضت صادرات مصر من الاثاث اليها خلال 2019، اوضح التقرير انها تتمثل في الامارات بنسبة 26% لتبلغ 32 مليون دولار في مقابل 43 مليون دولار خلال 2018، سلطنة عمان بنسبة 24% لتبلغ 26 مليون دولار في مقابل 34 مليون دولار ، العراق بنسبة 48% لتسجل 22 مليون دولار في مقابل 42 مليون دولار، السودان بنسبة 24% لتبلغ 19 مليون دولار في مقابل 25 مليون دولار، الأردن بنسبة 50% لتسجل 14 مليون دولار في مقابل 28 مليون دولار ، لبنان بنسبة 53% لتبلغ 7 ملايين دولار، إيطاليا بنسبة 25% لتسجل 6 ملايين دولار ، المغرب بنسبة 50% لتسجل 4 ملايين دولار، تركيا بنسبة 25% لتسجل 3 ملايين دولار، كينيا بنسبة 33% لتسجل مليوني دولار.

وتتمثل أهم الدول التي ارتفعت صادرات مصر من الاثاث اليها خلال 2019، في السعودية بنسبة 10% لتبلغ 65 مليون دولار في مقابل 59 مليون دولار خلال 2018، ليبيا بنسبة 140% لتبلغ 12 مليون دولار في مقابل 5 ملايين دولار، أمريكا بنسبة 17% لتسجل 7 ملايين دولار في مقابل 6 ملايين دولار، اسرائيل بنسبة 25% لتبلغ 5 ملايين دولار في مقابل 4 ملايين دولار ، نيجيريا بنسبة 100% لتسجل 4 ملايين دولار في مقابل مليوني دولار.

وبلغت قيمة صادرات الأثاث المصري إلى الكويت نحو 3 ملايين دولار خلال 2019، و لكل من "الجزائر، الصين، هولندا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا" نحو مليوني دولار لكل دولة على حدة.
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