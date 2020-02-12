أحمد موسى: الإنتخابات التكميلية فى الجيزة تمت بمنتهى الشفافية وننتظر إعلان النتيجة.. فيديو

عملية الأنتخابات تمت تحت إشراف قضائي كامل وستبدأ عملية تجميع الأصوات والفرز واعلان النتائج.





وأضاف مقدم برنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد أن لجان الإنتخابات أغلقت في الموعد القانونى وستبدأ عملية الفرز وستنقل كل الاصوات الى جميع رؤساء اللجان الفرعية ويتجهوا الى اللجنة العامة وهى المعنية بإعلان النتيجة الاولية وليست النهائية.





وتابع الإعلامي أحمد موسى أن الأصوات سيتم ارسالها للهيئة الوطنية للإنتخابات من خلال الامانة العامة وتحت بصر رئيس الهيئة وهو قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ويتم ارسال الاسم لمجلس النواب ويعقد لاداء اليمين أمام البرلمان.





وأشار مقدم برنامج على مسئوليتي أن الذي يخوض الإنتخابات هو محمد ابو العينين أمام 3 مرشحين أخرين مؤكدا أن عملية الأنتخابات

عملية كانت فى منتهى الشفافية.



