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رياضة

إبراهيم سعيد: الدوري أهلاوي بنسبة 80%

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:13 م
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
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إسماعيل محمود
أكد إبراهيم سعيد، مدافع المنتخب المصري السابق، أن النادي الأهلي اقترب بنسبة 80 % من التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

وقال سعيد في تصريحات تليفزيونية:"انتصارات الأهلي المتتالية في الدوري المصري ودوري الأبطال تعطي لاعبيه الثقة، الهدف الأساسي الآن للاعبي الأهلي هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا، مباريات الأهلي في الدوري بمثابة إعداد للمباريات في دوري الأبطال."

وأضاف سعيد:" الأهلي حسم الدوري بنسبة تفوق 80%، فايلر استطاع التعامل نفسيًا بشكل رائع مع لاعبي الأهلي."

ويحتل النادي الأهلي صدارة الدوري المصري، برصيد 42 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا، ويواجه نادي صن داونز الجنوب إفريقي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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