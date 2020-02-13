أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام

يصادف اليوم 13 فبراير عيد ميلاد الفنانة الخليجية

أحلام

و التى أتمت عامها الـ 51، وعلى الرغم من تخطيها الخمسين إلا أنها

تحافظ على رشاقتها

مما جعلها محط

عند ظهورها فى مختلف المناسبات.

مازالتوأناقتهاالأنظار