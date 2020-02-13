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مرأة

أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:13 ص
أحلام
أحلام
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هاجر هانئ
يصادف اليوم 13 فبراير عيد ميلاد الفنانة الخليجية أحلام و التى أتمت عامها الـ 51، وعلى الرغم من تخطيها الخمسين إلا أنها مازالت تحافظ على رشاقتها وأناقتها مما جعلها محط الأنظار عند ظهورها فى مختلف المناسبات.

وقد أثارت الفنانة الخليجية أحلام الكثير من الجدل عند ظهورها فى الكثير من الأحيان وذلك بسبب إطلالاتها سواء لغرابة التصميمات التى تعتمد عليها فى بعض الأحيان أو بسبب المجوهرات و الملابس باهظة الثمن التى تظهر بها.

تفضل أحلام فى بعض الأوقات أن تخرج عن المألوف و التقليدى، ولكن على الرغم من ذلك تظهر فى أوقات أخرى بأزياء أنيقة وراقية، لذلك تجمع إطلالات  أحلام بين الغرابة والأناقة.

وتتميز فساتين الفنانة أحلام  بأنها تحمل توقيع دور الأزياء و مصممي الأزياء العالميين، مما جعلها مميزة، كما تحرص على اقتناء قطع المجوهرات الثمينة التى تزيد من جاذبيتها.

تحرص أحلام على مواكبة أحدث صيحات الموضة فى صيحات المكياج و تسريحات التى تبرز جمالها.

أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام
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