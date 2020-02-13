أردوغان راعي الإرهاب والفوضى الأول في ليبيا.. رئيس تركيا يسعى لدعم جماعة الإخوان وتقوية شوكتها ضد الدول العربية.. ونفط طرابلس وغازها مطمعه الأول

- معاهدة 27 نوفمبر.. بوابة تركيا للغزو والتواجد في طرابلس

- أنقرة تعتبر ليبيا تعويضًا عن خسائرها في سوريا

- رئيس جهاز الاستخبارات التركية أشرف على عمليات نقل الأسلحة بنفسه

في الوقت الذي تبتعد فيه إيطاليا عن الساحة الليبية التي كانت في قلب دائرة اهتمامها لعقود، تستغل تركيا ممثلة في رئيسها المثير للجدل رجب طيب أردوغان، الانسحاب الإيطالي لتفتتح جغرافيا سياسية أفريقية ومتوسطية جديدة، وفق ما رأى تحليل لمجلة مودرن دبلوماسي الدولية.





اعتبرت المجلة أن المعاهدة الموقعة في 27 نوفمبر الماضي بين الرئيس التركي أردوغان وحكومة طرابلس المتمثلة باتفاقية ترسيم الحدود البحرية والتعاون العسكري ، تمكن تركيا حاليًا من إرسال قوات نظامية أو غير نظامية إلى ليبيا ، فقط لدعمها حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج.





والهدف الفوري المعلن هو الدفاع عن طرابلس من الهجوم المتواصل من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسعى لتوحيد البلاد.





ورأت المجلة إن أردوغان يسعى لتأكيد مصالحه اقتصاديًا وسياسيًا من خلال ليبيا، فليبيا هي بوابته لتعويض خسائرة في مواقع عدة أبرزها سوريا، التي تذيق أردوغان هزائم متتالية.





استغل أردوغان عدم الاستقرار الليبي ليدعم حكومة ومليشيات قريبة منه فكريًا، متخليًا عن دعم الجيش الوطني الليبي، ومستغلًا كذلك عدم التواجد من قبل الأوروبيين والأمريكيين الذين أسقوط القذافي دون وجود أي خطة لمستقبل ليبيا.





بعبارة أخرى، سوف يقسم الاتحاد الروسي وتركيا ليبيا بينهما، بالرجوع إلى المعسكرين المتعارضين.





سوف تجد ليبيا نفسها مقسمة على الأقل لجزين، ومن الآن فصاعدًا ، سيكون لروسيا وتركيا فقط التأثير الحقيقي في المنطقة الواقعة بين طرابلس وبنغازي.





بحسب المجلة، فبدلًا من البكاء على اللبن المسكوب ، يجب على إيطاليا - التي أثبتت عجزها التام عن الدفاع عن مصالحها في ليبيا ، بصرف النظر عن شركة ENI ، التي تعمل بشكل جيد للغاية بمفردها وتشهد توسيع دورها الاقتصادي في ليبيا، فعليها إعادة النظر فيما تفعله.





وقالت المجلة، إن المنطق الذي تتبعه تركيا حاليًا في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط هو الدفاع عن مصالحها الرئيسية.. حيث تتحرك تركيا أردوغان في سياق فرص النفط والغاز الجديدة قبالة الساحل القبرصي ، وأمام السواحل الإسرائيلية واليونانية.

وأشارت المجلة إلى إن الوجود التركي في ليبيا وتعريف المنطقة SAR والحصرية الاقتصادية الجديدة في طرابلس ، مع الانتقال الجديد للمصالح البحرية التركية ، يعني شيئًا واحدًا فقط: استبعاد إيطاليا التام والفوري من مصالحها الليبية القوية جدًا ، وكذلك من سيطرة مؤقتة على المهاجرين القادمين على سواحلها من الموانئ الليبية.

وتكمن المشكلة الرئيسية في حقيقة أنه على الرغم من أن البحر الأبيض المتوسط كان أولوية مطلقة لحلف الناتو والدول الساحلية الأوروبية خلال الحرب الباردة، مع نهاية المواجهة الثنائية، تغيرت المعادلة وأصبح منطقة ثانوية، وتُرك المجال مفتوحًا لآخرين ليحلوا محل البلدان الأوروبية القديمة.

فالاتحاد الروسي، يسعى للتواجد في ليبيا جنبا إلى جنب مع الصين، ويحدث كل هذا في الوقت الذي تفقد فيه إيطاليا وفرنسا وبريطانيا الاهتمام بشمال إفريقيا.

والسؤال هنا، ما الذي ستفعله أوروبا عندما تدرك أن روسيا قد طوقتها ومن كل جانب؟

الإجابة ربما تكمن في سوريا التي أعادت توزيع جميع بطاقات القوى الإقليمية في الشرق الأوسط.

ووفق المجلة، فإن أردوغان هو من يسيطر على نظام طرابلس، والهدف التركي هو ، أولًا وقبل كل شيء، الحفاظ على الدور الرئيسي للإخوان المسلمين في طرابلس، وثانيًا، الاهتمام بمشروعه الذي يدور حول الهيمنة التركية.

وفي حكومة طرابلس، نرى إن ثلاثة من ميليشيات فجر ليبيا القديمة مرتبطة بالإخوان المسلمين. وهناك أيضًا كتائب شهداء 17 فبراير ، التي ترتبط دائمًا بالإخوان ، وكذلك كتائب مصراتة.

ووفقًا لبعض الوثائق السرية المنشورة في 25 يناير 2016 من قبل صحيفة الشرق الأوسط، فإن داعش في ليبيا قد حقق تحالفًا مستقرًا مع كل من الجماعة الإسلامية ومع جماعة الإخوان المسلمين.

وفي الآونة الأخير، أفادت تقارير بوصول هاكان فيدان ، رئيس جهاز الاستخبارات التركية ، مؤخرًا إلى طرابلس للإشراف على عمليات نقل الأسلحة وتنظيم معسكرات تدريب لقوات السراج ، فضلًا عن إنشاء وحدة اتصال بين قوات طرابلس والقوات التركية الجيش، مع ما يصل إلى 400 مهندسا عسكريا تركيا طوروا شبكة من أبراج المراقبة وتحصين طرابلس.

خلاصة الأمر القول وفق ماذكرت المجلة، إنه بينما تقوم بتنظم لجان ومؤتمرات عديمة الفائدة حول السلام في ليبيا وتفشل في وقف تدفق الأسلحة إلى الفصائل الليبية وإعلان هدن تخرقها الجماعات المسلحة، تقوم تركيا بتحقيق نجاحات في السيطرة بليبيا، ما يعني فشل أوروبيًا أمريكيًا باقتدار في ليبيا.