هاشتاج #بروح_قتالية_السوبر_زملكاوية يتصدر تويتر.. الجماهير تدعم الزمالك قبل السوبر الأفريقي

دشن عدد من جماهير الزمالك عبر التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #بروح_قتالية_السوبر_زملكاوية وذلك دعما لنادي الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي ضد فريق الترجي التونسي والتي ستقام مساء غدا الجمعة القادم بدولة قطر.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏السوبر الافريقي عشان شهداء الزمالك العشرين

السوبر الافريقي عشان ادهم

السوبر الافريقي عشان جمهوورك يااازمالك

‎#بروح_قتاليه_السوبر_زملكاويه





‏بالدم بالروح إفريقيا مش هتروح

#بروح_قتاليه_السوبر_زملكاويه





‏واثقين فيكم ..يا ابطال ..

وباذن الله ..السوبر زملكاوي🙏🇱🇻💙

‎#بروح_قتاليه_السوبر_زملكاويه





‏❤️❤️يارب السوبر

‎#بروح_قتاليه_السوبر_زملكاويه





‏العبوا بكل رجوله .... حافظوا على البطوله .....احنا ابطاااال افريقيا من زماااان

‎#بروح_قتاليه_السوبر_زملكاويه





‏بحب الزمالك وبحب الناس اللي بتحب الزمالك وبحب اليوم اللي شجعت فيه الزمالك وبحب الوقت اللي بتفرج فيه علي الزمالك وبحب اتكلم عن الزمالك وبحب فرحه مكسب الزمالك وبعشق الزمالك بكل تفاصيله









‏الترجي رغم أنه بطل القاره الا أنه مدرك حجم الزمالك كويس جدا تاريخيا كعبنا عالي عليهم ، بالاضافه أن كارتيرون كعبه عالي عليهم كسبهم علي أرضهم وكسبهم في ذهاب النهائي مع الاهلي وكسبهم في السوبر الافريقي مع الرجاء

وده ان شاء الله يكون فارق معانا

‎#بروح_قتاليه_السوبر_زملكاويه

‎#بروح_قتاليه_السوبر_زملكاويه