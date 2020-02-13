بعد قصة حب.. أحمد حاتم يكشف حقيقة غيرة أحمد فهمي منه بسبب هنا الزاهد

أنهى الفنان أحمد حاتم ما أثير من بعض رواد السوشيال ميديا من غيرة الفنان أحمد فهمي منه بسبب علاقة الصداقة القوية بين الفنانة هنا الزاهد وأحمد حاتم عبر السوشيال ميديا.





وقال أحمد حاتم خلال لقاء ببرنامج ذا انسيدر بالعربي" المعروض على تليفزيون دبي،" محدش يعرف يعاند فهمي " مبينا أن كل ما كتب عن غيرة أحمد فهمي كلام غير صحيح، مؤكدًا أنهما أصدقاء.





وتابع أحمد حاتم أنه تجمعه علاقة صداقة قوية بأحمد فهمي منذ عرض فيلم ورقة شفرة ويذهبان دوما السينمات سويا.





وظهر أحمد حاتم مؤخرا في الصورة برفقة الفنانة هنا الزاهد خلال مهرجان القاهرة السينمائي وهو يداعبها من خلال الاتصال بزوجها، معلقًا: "الو.. إيه يا فهمي ده؟!





يذكر أن الفنانة احمد حاتم شارك هنا الزاهد مؤخرا في بطولة فيلم قصة حب مع عدد من نجون الفن ومنهم الفنانة حنان سليمان وعلا رشدي وياسر الطوخي قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.







