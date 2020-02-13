جمال الغندور يكشف سر أزمة جهاد جريشة وأسباب إيقافه





وأكد جمال الغندور في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أن قائمة الحكام الدولية يتم ترتيبها وفقا لمعايير فنية بحتة مشددا أن القرار الأول والأخير للجنة الحكام التي وجدت أن جريشة لا يستحق التواجد في المركز الأول.





وأضاف جمال الغندور أن اللجنة الخماسية اقتصر دورها على الموافقة على القائمة وإرسالها لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم.





وأكمل أن جهاد جريشة من حقه تقديم شكوى ضد لجنة الحكام ولكنه قام بنشر خطاب الشكوى عبر وسائل الإعلام كما أنه قام بإجراء مداخلات هاتفيه للعديد من البرامج التليفزيونية حيث كان يجب أن يحصل على إذن قبل إجراء تلك المداخلات.





وأضاف أن عقوبة جهاد جريشة اتخذت بسبب تصرفات غير لائقة وإجرائه مداخلات تليفونية دون الحصول على إذن مسبق.

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن تفاصيل أزمة جهاد جريشة الحكم الدولي وأسباب اتخاذ قرار بإيقافه خلال الفترة الماضية.