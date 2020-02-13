AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمال الغندور يكشف سر أزمة جهاد جريشة وأسباب إيقافه

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:30 ص
ياسمين تيسير
كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة عن تفاصيل أزمة جهاد جريشة الحكم الدولي وأسباب اتخاذ قرار بإيقافه خلال الفترة الماضية.

وأكد جمال الغندور في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أن قائمة الحكام الدولية يتم ترتيبها وفقا لمعايير فنية بحتة مشددا أن القرار الأول والأخير للجنة الحكام التي وجدت أن جريشة لا يستحق التواجد في المركز الأول. 

وأضاف جمال الغندور أن اللجنة الخماسية اقتصر دورها على الموافقة على القائمة وإرسالها لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأكمل أن جهاد جريشة من حقه تقديم شكوى ضد لجنة الحكام ولكنه قام بنشر خطاب الشكوى عبر وسائل الإعلام كما أنه قام بإجراء مداخلات هاتفيه للعديد من البرامج التليفزيونية حيث كان يجب أن يحصل على إذن قبل إجراء تلك المداخلات.

وأضاف أن عقوبة جهاد جريشة اتخذت بسبب تصرفات غير لائقة وإجرائه مداخلات تليفونية دون الحصول على إذن مسبق.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأزمة تشتعل.. جهاد جريشة يهدد بالتصعيد لـ فيفا بعد إحالته إلى التحقيق

الجبلاية توقف الحكم المونديالي.. زلزال جهاد جريشة يضرب لجنة الغندور

5 أسباب تدين جهاد جريشة في تحقيق انضباط الجبلاية.. تفاصيل

ضربة جديدة.. استبعاد جهاد جريشة من الإعداد لـ كأس العالم 2022

قائمة الحكام ضرب نار.. عبدالفتاح يشعل الفتيل.. الغندور يضرب كرسي فى الكلوب.. وجريشة: عايز حقي

الأزمة تشتعل.. جهاد جريشة يجهز شكوى جديدة ضد لجنة الحكام.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

ثغرات أمنية خطيرة في نظام ويندوز.. تعرف عليها

افضل الاعمال للميت بعد موته .. الإفتاء تحدد 5 أمور صالحة يصل ثوابها للمتوفى

إعلان جديد لـ محمد صلاح.. تعرف على تفاصيله

الإعاقة لا تمحو الجمال.. قصة فتاة ترقص على كرسي متحرك

بعد السخرية منه.. الطيار المفصول يرد على محمد رمضان: كل واحد وأصله وتربيته ..فيديو

زلزلوا قطر واهتفوا للسيسي.. رسالة أحمد موسى لـ جماهير الزمالك ..فيديو

AdvertisementS

إكرامي حدد وجهته وفتحي مستمر.. سيف زاهر يكشف مصير التجديد لرباعي الأهلي

إيقاف عبد الحفيظ باطل.. خالد الغندور يدافع عن مدير الكرة بالأهلي ضد اتحاد الكرة

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 - 2 - 2020 و القنوات الناقلة

اخبار الرياضة.. جمال الغندور يعلن طاقم تحكيم السوبر المصري.. إعلان جديد لـ محمد صلاح.. أحداث دموية بمباراة الرجاء المغربي والجيش الملكي

إصابات وخسائر مادية.. أحداث دموية بمباراة الرجاء والجيش الملكي في الدوري المغربي

أحمد حسن يفتح النار على صفقات بيراميدز هذا الموسم

حالة واحدة تتيح لـ الزمالك تعديل قائمة السوبر الأفريقي قبل لقاء الترجي

إعلان جديد لـ محمد صلاح.. تعرف على تفاصيله

أحمد ياسر ريان يكشف موقفه من العودة إلى الأهلي

أحمد حسن يتوقع تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

نرويجي أو كرواتي أو دنماركي.. جمال الغندور يعلن طاقم تحكيم السوبر المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار باهظة وأناقة لافتة .. فى عيد ميلادها .. شاهد.. إطلالات أحلام

أقل خطرا من الأبيض.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السكر الدايت؟

غير تقليدية وبسيطة.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد في عيد ميلادها