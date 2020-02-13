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فن

في عيد ميلاد ميمي جمال.. عمرها واسمها الحقيقي وقصة اعتزالها وحجابها

الخميس 13/فبراير/2020 - 06:28 ص
ميمى جمال
ميمى جمال
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أحمد إبراهيم
تحتفل الفنانة ميمى جمال بعيد ميلادها التي أتمت عامها الـ 79 وهى ولدت من أب مصري وأم يونانية اسمها أمينة مصطفى جمال. 

تزوجت ميمى جمال من الفنان حسن مصطفى في 26 يونيو 1966 وأنجبت ابنتين، واستمر زواجهما حتى وفاته عام 2015. 


قررت ميمى جمال أن تعتزل التمثيل بعد وفاة زوجها حسن مصطفى، مؤكدة أنها اكتفت بما قدمته خلال مشوارها الفنى فى عالم السينما والدراما والمسرح. 


وظهرت ميمي جمال في الصورة التي نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مرتدية عباءة سوداء وحجابا، ويعد هذا الظهور بعد اتخاذ قرارها الأخير باعتزال الفن والبعد عن الأعمال الفنية.

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