مباحث تموين القاهرة تضبط سيارة نقل محمله ب65 طن لحوم فاسدة قبل ترويجها بالسيدة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة بالاشتراك مع أطباء مديرية الطب البيطري من ضبط سائق أثناء تواجده بشارع السمرى بمنطقة المدبح القديم بالسيدة زينب حال استقلاله سيارة نقل محمل عليها كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر.









وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي ٦٥ كيلو لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها على الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرها على الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.