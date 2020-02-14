هنا انفجرت عيون موسى .. حكاية وادي الأربعين بسانت كاترين ..صور

لكل اسم حكاية

حكاية وادي

بسانت كاترين باقية طول الزمان فهنا انفجرت اثنتي عشر عينا لنبي الله موسي .





يقول محمد فتيح أحد شباب سانت كاترين إن وادي الأربعين هو أحد أشهر الطرق البديلة والمختصرة للوصول لجبل موسى، ويمتاز بعدد من المزارات الطبيعية والدينية أشهرها حجر نبي الله موسى عليه السلام الذي ضربها بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشر عينا .

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وأضاف ان وادي الأربعين يبعد عن مسافة 5 كيلومتر سيرا علي الأقدام والسياح يركبون الجمال للوصول للوادي.





وأشار رمضان الجبالي حامل مفتاح الدير إنه يعيش في وادي الأربعين مجموعة من العائلات البدوية التي تعيش في هذا الوادي الذين اعتمدوا علي زراعة بعض أشجار الزيتون المثمرة من اجل زياده دخلهم الي جانب انهم استطاعوا جذب أعداد من السائحين رواد سياحة السفاري .





وتابع أن وادي الأربعين أصبح مركزا للعشاء البدوي مع شرب الشاي البدوي مع الأعشاب .





وتابع الجبالي إنه في وادي الأربعين تجد أشجار الزيتون التي تتعدى أعمارها عشرات السنين الي جانب الأعشاب الطبيعية التي يستخدمها الأهالي من سكان المدينة في العلاج .





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