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حوادث

ضبط 15 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية مكبرة على بحيرة المنزلة

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:53 م
حملة امنية
حملة امنية
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مصطفى الرماح
شنّ قطاع الامن العام حملة أمنية مكبرة وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت بحيرة المنزلة بنطاق المديرية .



أسفرت جهود الحملة التى انطلقت بتوجيهات اللوا علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام عن ضبط 15 قطعة سلاح ناري(1 بندقية آلية- عدد 3 بنادق خرطوش- عدد 11 فرد خرطوش) و 7 خزن آلية وعدد 106 طلقة مختلفة الأعيرة 14 قضية مخدرات"أتجار"- 1 سلاح أبيض -2 متهم مطلوب ضبطهما 00 ضبط 753 حكم (3 جنايات - 356 حبس جزئي ومستأنف - 251 غرامات - 143 مخالفات) بإجمالي 39 متهم وتحصيل مبلغ 14125 جنيه والعديد من قضايا التعديات على البحيرة .

وذلك في إطار خطة قطاع الأمن العام لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا وضبط متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر والقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخطرة.
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