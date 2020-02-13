ضبط 15 قطعة سلاح ناري في حملة أمنية مكبرة على بحيرة المنزلة

شنّ قطاع الامن العام حملة أمنية مكبرة وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت بحيرة المنزلة بنطاق المديرية .













أسفرت جهود الحملة التى انطلقت بتوجيهات اللوا علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن العام عن ضبط 15 قطعة سلاح ناري(1 بندقية آلية- عدد 3 بنادق خرطوش- عدد 11 فرد خرطوش) و 7 خزن آلية وعدد 106 طلقة مختلفة الأعيرة 14 قضية مخدرات"أتجار"- 1 سلاح أبيض -2 متهم مطلوب ضبطهما 00 ضبط 753 حكم (3 جنايات - 356 حبس جزئي ومستأنف - 251 غرامات - 143 مخالفات) بإجمالي 39 متهم وتحصيل مبلغ 14125 جنيه والعديد من قضايا التعديات على البحيرة .



