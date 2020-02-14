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منوعات

حقيقة ظهور ملاك في سماء بريطانيا.. صور مذهلة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:31 ص
حقيقة ظهور ملاك في
حقيقة ظهور ملاك في سماء بريطانيا
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عزة عاطف

قام رحالة متجول على التلال المحيطة ببحيرة «ليك ديستركت» بالتقاط صور مذهلة لظاهرة مناخية نادرة تظهر في هالة تشبه قوس قزح وكأنها "ملاك في السماء".

 

كان «لي هاول» 33 عامًا يسير في منطقة ليك ديستريكت عندما نظر إلى أسفل ولاحظ الظل الشبحي الضبابي الذي اعتقده الكثيرون "ملاكًا" في بداية الأمر، والتقط صورًا مذهلة له وفقًا لصحيفة مترو.

 

يعتبر الشكل الضبابي الذي ظهر على هيئة ملاك ظاهرة نادرة تحدث عندما يقف الشخص فوق سطح السحابة على جبل شاهق مع وجود الشمس وراءها.

 

كان لي قد سافر إلى «مام تور» وهو تل يبلغ ارتفاعه 517 مترًا بالقرب من كاسلتون في منطقة هاي بيك في ديربيشاير ببريطانيا، حيث كان قادرًا على التقاط الصور المذهلة.

 

قال لي: "لقد كانت لحظة مميزة حقًا" ذهبت إلى منطقة بيك لأنني علمت أنه سيكون هناك انعكاس بارد حيث تتشكل الغيوم على مستوى منخفض تحت سماء صافية عندما وصلت إلى مكان تجمع السحب.

 

يبلغ جبل مام تور ارتفاعًا شاهقًا، يقول لي إنه عندما نظر كان مثل ملاك في السماء يطفو فوق التلال، وبدا مظهره سحريا للغاية.

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