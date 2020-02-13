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رياضة

أهلي ٢٠٠٤ يتقدم على الزمالك بثنائية في الشوط الأول

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد ٢٠٠٤ في إنهاء الشوط الأول متقدمًا على ضيفه الزمالك بهدفين دون رد، في مباراة القمة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر ضمن الجولة الـ ١٨ من بطولة الجمهورية.

وسجل الأهلي أسرع هدف في بطولة الجمهورية، بعد 8 ثوان فقط من ضربة البداية، بتسديدة رائعة من ميدو أسامة.

وأضاف عمر جودة الهدف الثاني للأهلي بتسديدة قوية أيضًا في الدقيقة السابعة، ليفرض الأهلي سيطرته على المباراة في وقت مبكر.

ودخل الأهلي المباراة وهو يحتل صدارة الترتيب برصيد ٣٤ نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد ٣٢ نقطة.

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