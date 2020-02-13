في ذكرى اليوم العالمي للإذاعة..هاجر سعد الدين توضح أسباب استمرار الراديو حتى الآن..فيديو

قالت الدكتورة هاجر سعد الدين ، في ذكري الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، أن السبب وراء ريادة الإذاعة والراديو حتى الآن بالرغم من ظهور وسائل أخرى مثل التلفزيون والانترنت، هي ان الاذاعة تتصف بأنها تخاطب العقل والوجدان معا وتوسع الافق.

وأضافت سعد الدين خلال حوارها لـ برنامج "اليوم " الذي يذاع علي فضائيه "دي إم سي" ، أن المستمع يشترك مع الإذاعة في تخيل الموقف وليس التلقي فقط، فتتسع خياله ومداركه.

وأشارت إلى أن الإذاعة تتميز بانها تصل لجميع الفئات على اختلافها الغنية والفقيرة البعيدة أو القريبة، ويمكن بسهولة الوصول لها في اي مكان دون التقييد بالجلوس او الحركه.

وأوضحت أن في وقت ترأسها اذاعة القران الكريم كانت نسبة الاستماع للاذاعه كبير جدا،.و ان من دور الإذاعة معالجة كافة الأمورالحياتية ومناقشتها وإيجاد الحلول لها ، سواء كانت إذاعة متخصصة او شاملة.

وأكملت هاجر سعد الدين، أن مواصفات مذيع الراديو، تغيرت بشكل كبير حيث أصبحت اختبارات التقدم للاذاعة أسهل عن السابق، ولم يعد الاهتمام باللغه العربيه كما كان في الماضي.