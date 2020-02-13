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فن

آمال ماهر تطرح فيديو كليب "ماتسبنيش" بمناسبة عيد الحب.. شاهد

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:29 م
صدى البلد
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محمد نحلة
طرحت الفنانة آمال ماهر فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ماتسبنيش" بمناسبة عيد الحب، أغنية ماتسبنيش كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، ومن إنتاج شركة "فيولين"، والفيديو كليب تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.

وتقول كلمات الأغنية:

ماتسبنيش .. لحظة أعيش

غير وأنا جنبك جوه في قلبك .. ماتسبنيش

ماتقوليش .. وماتحكيش

بس احضني وقرب مني .. ماتسبنيش

خليني أعيش .. في زمان غير الزمان

وديني لدنيا تانية أعيش معاك .. خدني بهواك أبعد مكان

مش عايزه أشوف بعيوني الا أنت بس

علشان دايمًا بحس .. في وجودك بالأمان

تعرف ايه .. حاسه انا بيه

حاسه كأن دي أول مره حبيبي أعيش

وهقول ايه .. وهقول ليه

مانا لو حتى ماقولتش عيني مابتخبيش

وتستعد آمال ماهر لحفل "ليلة عيد الحب" الذي سيقام يوم الجمعة 14 فبراير 2020 في مسرح ماركي بالقاهرة الجديدة بمشاركة الفنان تامر عاشور والفنان ماجد المهندس.
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