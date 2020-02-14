الركنة بالساعة.. وكيل محلية البرلمان يكشف هدف قانون السايس بعد موافقة النواب

قال بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن وضع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات من شأنه أن ينهي ظاهرة البلطجة والإتاوات المفروضة علي الأفراد، فالعشوائية تغلغلت في مختلف أرجاء المدن والأمر أصبح غاية في الخطورة مما دفع البرلمان مسارعا لوضع حل لهذه المشكلة.





أوضح "النويشي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن هناك عدد من السياس تمكنوا من وضع أيديهم علي أرصفة الشوارع والمساحات الفارغة سواء مملوكة لأشخاص او للدولة وعدم وجود جزاء رادع وقانون يحكم وينظم الأمر ساعدهم علي فرض سيطرتهم علي المواطنين قائلا" تلاقي قدام مطعم او محل في شارع رئيسي معمول صف تاني وتالت من العربيات والركنة بالساعة كمان".





أشار النائب إلي أن ذلك القانون سيصب في مصلحة المواطن وذلك من ناحية حمايته وتحيق الأمان الذي يفتقر إليه في ظل جهله بهوية السايس ونشل الأموال بالطمع والإكراه ، فضلا عن القضاء علي إشغالات الطريق التي تعوق حركتهم، وبالنسبة للدولة ستجد منفذا لجمع أموالها المنهوبة فتلك الأرباح من حق المال العام.





وقال النويشي، إن تطبيق القانون الفعلي بالطبع سيحتاج إلي بعض الوقت فمعوقات التطبيق علي أرض الواقع تكمن في سلوكيات الفرد ولكن الدولة تعمل جاهدة علي الحد من إنتشار الفوضي وضبط حركة سير الشارع المصري.





يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب خلال هذا الأسبوع على عدد من القوانين، من ضمنها قانون بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى مجموعة وإحالة لمجلس الدولة.





ووضع قانون تنظيم أماكن وساحات السيارات (السايس) شروطا لمزاولة المهنة، نرصدها فيما يلي:

لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.





تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.