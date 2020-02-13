الأطباء: الصيدلي صاحب دعوى فرض الحراسة على النقابة يبحث عن الشهرة

قال الدكتور ابرهيم الزيات، عضو مجلس نقابه الاطباء، انه على اثر قيام وزارة الصحة التقدم ببلاغ ضد نقابه الاطباء للنائب العام، قام احد الصيادلة اليوم يدعي" ه.س" برفع قضية جديدة لفرض الحراسة على نقابة الأطباء.





وأضاف الزيات، لـ"صدي البلد" ان هذا الصيدلي تعود على رفع القضايا ضد النقابه ويخسرها دائما، مشيرا إلى انه يبحث عن الشهرة فقط.





وأكد أن النقابة تؤدي دورها المنوط بها، والدفاع عن حق أعضائها، والحفاظ على سلامتهم أثناء تأديتهم عملهم، وعدم تكرار حوادث مثل حادث المنيا الأخير.





وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى رقم 253 لسنة 2020 المرفوعة من المحامي بالنقض "ص. ب" وكيلا عن الصيدلي والقانوني "ه. س" التي تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية وذلك للبلطجة في منع القامات الصيدلانية من معاوني الحارس القضائي على نقابة الصيادلة من ممارسة اعمالهم ولتجميد اتحاد المهن الطبية ولتكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام وتقديم وزارة الصحة والحارس على نقابة الصيادلة لبلاغات وقضايا ضد نقابة الاطباء واتحاد المهن الطبية.



