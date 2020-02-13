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شمس قليلة وأمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:16 م
الأرصاد
الأرصاد
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محمود محسن
قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد تحسنا في الأحوال الجوية خلال تلك الفترة، مؤكدة أنه حالة التحسن مستمرة من أول أمس حتى غدا الجمعة، ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية. 

وأضافت شاكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة عبر فضائية اكسترا نيوز أن الطقس يكون مائلا للدفئ أثناء النهار ولكن مازال شديد البرودة خلال ساعات الليل المتأخرة وأيضا في الصباح الباكر. 

وتابعت وكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أنه في بعض الأحيان تتواجد الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية. 

وأشارت الدكتورة إيمان شاكر إلى أنه بدءا من يوم السبت المقبل سنشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي وسيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وعدد من محافظات الوجه البحري وتزيد كثافتها يوم الأحد وتصبح ما بين متوسطة وثقيلة.

وأردفت توكيل مركز التحاليل والاستشعار عن بعد أن الأمطار ستكون على القاهرة من يوم الأحد وسيستمر حتى يوم الأربعاء القادم ودرجات الحرارة ستكون أقل من المعدلات الطبيعية وسطوع الشمس سيكون قليل مما سيؤثر على درجات الحرارة
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