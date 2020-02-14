سعر الذهب اليوم الجمعة 14-2-2019

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-2-2020 استقرارا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 687 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.
ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الجمعة، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.
وسجّل سعر الجرام الواحد من عيار 18 سجّل اليوم 589 جنيهًا للجرام.
سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 687 جنيهًا للجرام.
سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل اليوم 788 جنيهًا للجرام.
سعر الجنيه الذهب 5496 جنيهًا.
أسعار الذهب بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا للشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة.