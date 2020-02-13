إيهاب الكومى: سكان الجيزة أبهروا الجميع بمدى ثقتهم العالية في أبو العينين.. فيديو

هنأ إيهاب الكومي المذيع بقناة صدى البلد رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بعد اكتساحه للانتخابات التكميلية للبرلمان عن دائرة الجيزة.





وقال الكومي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة صدى البلد: "سكان الجيزة أبهروا الجميع بمدى ثقافتهم وثقتهم العالية في محمد أبو العينين رغم أنه غاب عن مجلس الشعب لفترات طويلة ولكن انجازاته تتكلم عنه".





واحتفلت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن باكتساح محمد أبو العينين في كل اللجان الفرعية بالجيزة بعد فرز 60 لجنة بحصد 24 ألف صوت وفق النتائج الأولية.





وردّد أعضاء حزب مستقبل وطن الهتافات وسط الفائز بالانتخابات رجل الأعمال محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن مُرددين: «مستقبل وطن أهم، تحيا مصر تحيا مصر، يحيا قضاء مصر العادل، ويحيا الإشراف القضائي العادل، مبروك على حزب مستقبل وطن الانتخابات النزيهة».



