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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بالشعب الجمهوري: تعديل وكالة فيتش نظرتها للاقتصاد المصري دليل نجاح برامج الإصلاح

عياد رزق ، القيادي
عياد رزق ، القيادي بحزب الشعب الجمهورى

قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن تعديل وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية لها دلالات كثيرة، أهمها أن مصر استطاعت تجاوز الأزمات والتحديات المتعاقبة، ونجحت في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي أقرتها الدولة ومؤسسات الحكومة.


وأضاف رزق في بيان له اليوم، أن من بين الدلالات الإيجابية لتقرير وكالة فيتش عن الاقتصاد المصري، أنه أعطى حافزا جديدا للمستثمرين وفتح أبواب جديدة للاستثمار، خاصة الاستثمار الأجنبي على الأراضي المصرية، موضحا أن التقرير أيضا يعدل من التصنيف الائتماني للدولة بما يسهم في تقليل الديون، لاسيما وأن الدولة لديها خطة لتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي خلال الفترة المقبلة.


وأشار القيادي في حزب الشعب الجمهوري إلى أن التقرير يؤكد أن مصر لديها اقتصاد قوي استطاع بمرونته أن يواجه الأزمات والصدمات المختلفة، الأمر الذي نتجه عنه نجاح مصر في خفض أسعار الفائدة وانحسار التضخم وتعزيز النظام المالي وتحسين بيئة الأعمال وإتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولي ودخول شرائح منه.


وتوقع رزق أن يشهد الاقتصاد المصري مزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الإجراءات الاقتصادية التي تتخذتها الحكومة الآن لمزيد من الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية والازدهار والتقدم بما يتلاءم مع بناء الجمهورية الجديدة.

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