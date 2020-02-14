بجائزة مليون جنيه.. وزير التعليم: سنعلن إطلاق المشروع القومي للقراءة الأسبوع المقبل.. نواب: ستعمل على خلق روح التنافس بين الطلاب.. وشروط خاصة بمشاركة المعلمين بالمسابقة

للحصول على جائزة المليون جنيه.. تعليم البرلمان توضح شروط مشاركة المعلمين

بعد طرح مسابقة المشروع القومي للقراءة.. كيفية الحصول على الجائزة المليونية

أبرزها تنمية القدرات.. برلماني يكشف فوائد مشروع القومي للقراءة

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن إطلاق المشروع القومى للقراءة والذي تقدر الجائزة الأولى فيه بــ مليون جنيه.





وقال وزير التربية والتعليم: إنه وفقا لضوابط المشروع القومي للقراءة ، فلابد وأن يقرأ الطالب المشارك ما لا يقل عن 30 كتابا، لافتًا إلى أن بعض الجوائز تصل إلى 50 و100 ألف.





وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المشاركة في المشروع القومي للقراءة ، متاحة لكل من طلاب المدارس والجامعات والمعلمون، وسيكون بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة.





جاءت هذه التصريحات خلال فعاليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله على مدى يومين، العديد من وزراء التعليم من مختلف بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، لمناقشة آراء البلدان المشاركة ومقترحاتهم حول الإصلاحات المبتكرة التي تعمل على تسريع التعلم للجميع، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة في مجال التعليم، كما ستعرض مصر رؤيتها في مجال التحول التعليمي والنتائج التي توصلت إليها، كمثال على التقدم السريع نحو مستقبل التعلم.





وقدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، فى الجلسة الافتتاحية عرضًا بعنوان "بناء النظام التعليمي الجديد"، إضافة إلى كلمات للدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي، والدكتور خايمي سافيدرا المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي.





كما يناقش المؤتمر موضوع "تحولات واستراتيجيات تعزيز التعليم، بينما تناقش الجلسة الثالثة موضوع "كيف نحفز من عملية التعلم؟: المعلمون المؤثرون ومديرو المدارس ودورهم على مستوى المرحلة الابتدائية"، والجلسة الرابعة بعنوان "كيف نحفز من عملية التعلم؟: التركيز على الفصول الدراسية للمرحلة المبكرة"، والجلسة الختامية ستكون بعنوان "تحفيز التعلم من خلال التعاون الإقليمي



