بجائزة مليون جنيه.. وزير التعليم: سنعلن إطلاق المشروع القومي للقراءة الأسبوع المقبل.. نواب: ستعمل على خلق روح التنافس بين الطلاب.. وشروط خاصة بمشاركة المعلمين بالمسابقة

للحصول على جائزة المليون جنيه.. تعليم البرلمان توضح شروط مشاركة المعلمين
بعد طرح مسابقة المشروع القومي للقراءة.. كيفية الحصول على الجائزة المليونية
أبرزها تنمية القدرات.. برلماني يكشف فوائد مشروع القومي للقراءة
أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن إطلاق المشروع القومى للقراءة والذي تقدر الجائزة الأولى فيه بــ مليون جنيه.
وقال وزير التربية والتعليم: إنه وفقا لضوابط المشروع القومي للقراءة ، فلابد وأن يقرأ الطالب المشارك ما لا يقل عن 30 كتابا، لافتًا إلى أن بعض الجوائز تصل إلى 50 و100 ألف.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المشاركة في المشروع القومي للقراءة ، متاحة لكل من طلاب المدارس والجامعات والمعلمون، وسيكون بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة.
جاءت هذه التصريحات خلال فعاليات مؤتمر "تعزيز التعليم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويشارك في المؤتمر، الذي تستمر أعماله على مدى يومين، العديد من وزراء التعليم من مختلف بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا، لمناقشة آراء البلدان المشاركة ومقترحاتهم حول الإصلاحات المبتكرة التي تعمل على تسريع التعلم للجميع، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة في مجال التعليم، كما ستعرض مصر رؤيتها في مجال التحول التعليمي والنتائج التي توصلت إليها، كمثال على التقدم السريع نحو مستقبل التعلم.
وقدم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، فى الجلسة الافتتاحية عرضًا بعنوان "بناء النظام التعليمي الجديد"، إضافة إلى كلمات للدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي، والدكتور خايمي سافيدرا المدير العام لقطاع التعليم بالبنك الدولي.
كما يناقش المؤتمر موضوع "تحولات واستراتيجيات تعزيز التعليم، بينما تناقش الجلسة الثالثة موضوع "كيف نحفز من عملية التعلم؟: المعلمون المؤثرون ومديرو المدارس ودورهم على مستوى المرحلة الابتدائية"، والجلسة الرابعة بعنوان "كيف نحفز من عملية التعلم؟: التركيز على الفصول الدراسية للمرحلة المبكرة"، والجلسة الختامية ستكون بعنوان "تحفيز التعلم من خلال التعاون الإقليمي
ويقام مؤتمر "تعزيز التعلم في الشرق الأوسط، وقارة إفريقيا: خلق فرص للتعاون الإقليمي“، والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة البنك الدولي، بالقاهرة في الفترة من 13-14 فبراير، وقيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعلمين والعاملين بالوزارة. وقد قامت بتقديم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المذيعة ضحى الزهيري.
ويتضمن اليوم الأول من المؤتمر عقد خمس جلسات حيث تتناول الجلسة الافتتاحية "رحلة الإصلاح التعليمي في مصر ولماذا يعد تحفيز التعلم مهمًا"، والجلسة الثانية تناقش كلًا من "تحولات واستراتيجيات تعزيز التعلم، ومناقشات حول البلاد التي شهدت تطورًا في التعلم"، وتتضمن الجلسة الثالثة مناقشة "كيف نحفز من عملية التعلم؟ المعلمون المؤثرون ومديرو المدارس ودورهم على مستوى المرحلة الابتدائية، وتناقش الجلسة الرابعة "كيف نُحفز من عملية التعلم؟ التركيز على الفصول الدراسية للمرحلة المبكرة" أما الجلسة الختامية وتتناول "تحفيز التعلم من خلال التعاون الإقليمي.
وقد حضر المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، والدكتورة استير دولفو أستاذة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وحاصلة على جائزة نوبل عام ٢٠١٩ ، والدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي، والدكتور خايمي سافيدرا المدير العالمي للتعليم البنك الدولي، وعدد من وزراء التعليم وصناع السياسات وخبراء في التعليم والمجتمع المدني وعدد من نواب البرلمان والإعلاميين، وشركاء التنمية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.
قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني عن المشروع القومي للقراءة والذي تقدر جائزتة الأولى بـ مليون جنيه يعتبر دفعة للأمام لتحسين اللغة لدى الطلاب.
وأوضحت "نصر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فكرة تقديم حوافز مالية للطلاب لتشجيعهم على القراءة والاطلاع جيدة وستعمل على خلق روح التنافس بين الطلاب مما يؤدي إلى اكتسابهم الثقافة ومهارات القراءة التي كادت أن تذهب أدراج الريح.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن صاحبة الفكرة في هذه المسابقة دولة الإمارات، مؤكدة على أنها قامت بالمطالبة بتنفيذها في مصر فور تنفيذها في الإمارات مما تحمل من فوائد كبيرة ستصب في صالح التلاميذ.
وأكدت النائبة على أن فكرة مشاركة المعلمين في هذه المسابقة جيدة ايضا، ولكن ينبغي أن يتم وضع شروط خاصة بالمعلمين لدخولهم المسابقة، موضحة أن من أبرز الشروط الواجب توافرها في مسابقة المعلمين لحصولهم على جائزة المليون جنيه، أعداد المعلمين كتاب في أحدي دراسي منظم يتضمن منهج مطور للتعليم.
وتابعت النائبة حديثها:" أن بعد ذلك يتم تقيم جميع الكتب المقدمة من المعلمين المشاركين في المسابقة واختيار صاحب الكتاب الفائز الذي يشتمل على جميع الأفكار التي تصب في مصلحة الطالب.
وأكدت النائبة أن هذه المعلمين في أمس الحاجة إلى هذه المسابقة ومشاركتهم أصبحت ضرورة في ظل الظروف المعيشية التي يشاهدونها من جه وخلق تنافسية الابداع بينهم من جهة أخرى، لافتة إلى أن البرلمان مستعد لابداء راية في هذا الأمر والمساهمة في وضع الشروط اللازمة لنجاح هذه المسابقة.
كما أشاد فايز بركات عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني عن المشروع القومي للقراءة الذي تقدر جائزته الأولى بـ مليون جنيه.
وقال فايز بركات لـ"صدى البلد"، أن اشتراط قراءة الطالب المشارك في المشروع 30 كتابًا للحصول على الجائزة غير منطقي نظرًا لعدم مراعاة القدرات المتفاوتة لعقول الطلاب وخصوصًا أن هذه الفترة دراسية وأغلب الطلاب مشغولين بدراسة المواد المقررة عليهم.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى ضرورة إعادة النظر في عدد الكتب والفترة الزمنية والشروط الخاصة بمشاركة الطلاب في المشروع، حتى يستطيع الطالب الحصول على الجائزة وتكون بمثابة تحفيز لجميع الطلاب لكي يقرأوا عشرات الكتب بعد ذلك.
وفي السياق ذاته، قال "محمود يحيى" عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المشروع القومي للقراءة سيساعد على تنميه القدرات البحثية واللغوية لدى الطلاب الصغار والجامعين ونجاح المشروع يكمن في تنفيذه و إعداده بشكل قوي يليق برقي وعراقة الثقافة المصرية.
أضاف يحيي في تصريحالت لصدى البلد، أن الجوائز المالية ستحفز الكثير من المشاركين في الاطلاع والتركيز في محتوى الكتاب وليس فقط من أجل المكسب المالي ويدل على هذا قائمة الشروط والأحكام التي ستطبق على القراء المشاركين، مؤكدًا أنه سيساهم أيضا في تطوير المكتبات المدرسية والجامعية وتشجيع روادها من الشباب على استثمار وقتهم في سبيل الاطلاع.
أوضح أنه لا مانع من الصرف المالي على مثل هذه المشروعات فبعض المشاريع تستهلك أمولا كثيره وأحيانا تكون بغير فائدة قوية.