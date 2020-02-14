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حسين الشورى: مصر أصبحت بوضع مختلف تماما عن السابق.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:52 ص
حسين الشورى، زميل
حسين الشورى، زميل كلية الدفاع الوطنى دورة 45 طبيب بشرى
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هاجر إبراهيم

قال الدكتور حسين الشورى، زميل كلية الدفاع الوطنى، دورة 45 طبيب بشرى، إن التدخل فى الشئون الخاصة للآخرين، تعدى على معنى الأمن القومي.


وأضاف "حسين" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك فرقا بين الشعب والأمة، موضحا أن الشعب هم مجموعة من الناس بعروق مختلفة بينهم والعوامل التى تؤدى إلى توحيدهم أقل بكثير من ما تجمعهم أمة واحدة.


وأشار إلى أن الأمة أقوى فى اللغة من كلمة الشعب، لافتا إلى أن الشعب من الممكن أن يكون مجموعة من الأعراق، بينما أمة المصريين يتميزون بتاريخ واحد وإدارة واحدة ودينين متكاملين.


وأوضح أن التعدى السافر على حدود أى  وطن هو جزء من منظومة  الغرض منها الكيد لدولة معينة، مشيرا إلى أن مصر الأن أصبحت بوضع مختلف تماما عن سابقه وأصبح لديها قوى تتمثل في الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري.


وأردف أن كلية الدفاع المصرية بما تتيح من دورات وتدريبات تجعل المصريين يشعرون بالاطمئنان بما توفره من كل تلك التجهيزات للدفاع عنهم وعن الوطن.
 
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