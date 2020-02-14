قبل موقعة الزمالك والترجي.. جمال عبدالحميد يوجه رسالة قاسية لـ محللي الاستوديوهات





وقال جمال عبدالحميد لـ صدى البلد":" الجميع يتحدث عن تشكيل الزمالك ومن يلعب ومن يجلس على دكة البدلاء، هم يفهون أكثر من كارتيرون! هل يعلمون ظروف الفريق، ومن يتدرب جيدا!".





وأضاف جمال عبدالحميد:" جميع المحللين كانوا بيدربوا فرق، وفشلوا معم، وفي النهاية يجسلون في الاستوديوهات يقولون، كان من الأفضل أن يدفع كارتيرون بهذا اللاعب! أتمنى أن ننقد نقدا بناء، دون تدخل فني لأن هذا ليس من شأننا"".





وتابع جمال عبدالحميد:" اللي قاعد في بيته واللي قاعد في مكتبه واللي قاعد الاستوديو مش ايده في النار مثل كارتيرون، هل من يسجلون في الأستوديوهات يفهمون أكثر من كارتيرون! كلامهم يمشي يعني!.





ويخوض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لـ الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما يلعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.

وجه جمال عبدالحميد نجم فريق الزمالك السابق، رسالة قاسية إلى المحللين الرياضيين بالاستوديوهات التليفزيونية، قبل ساعات، من مباراة الزمالك والترجي، المقرر لها اليوم، الجمعة، بكأس السوبر الأفريقي، الذي تستضيفه قطر.