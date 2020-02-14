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احتفالا بعيد الحب.. عقد قران تحت الماء في تايلندا.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:45 م
عقد قران تحت الماء
عقد قران تحت الماء
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هاجر إبراهيم

 نشرت فضائية "يورونيوز" تقريرا عن عقد قران تحت الماء فى تايلندا، خلال الاحتفال بـ الفلانتين داي.


وفي خطوة فريدة من نوعها اختارا عروسان في تايلندا الاحتفال بعقد قرانهما تحت الماء، اليوم 14 فبراير المصادف لعيد الحب أو"الفلانتين."


  ويحتفل العالم اليوم بـ عيد الحب، حيث يعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو من إهداء الزهور وغيرها لأحبائهم، ويعد الحب هو أحد المشاعر الصادقة التي يتمنى الجميع الحصول عليها، إلا أنه في الوقت نفسه يحتاج إلى مجهود كبير وصبر على المحبوب. 


 ومما لاشك فيه أنّ الحب واحد من أبرز المواضيع التي تحدَّث عنها الشعر العربي، فلا تكاد تخلو قصيدة من الحديث عن الحب والغزل بالمحبوبة.                                                                                                                                                         

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