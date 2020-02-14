AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصين: وفاة 6 وإصابة 1716 من العاملين في المجال الطبي بفيروس كورونا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم /الجمعة/، إصابة 1716 شخصا من العاملين في المجال الطبي بعدوى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) حتى 11 فبراير، بما يمثل 8ر3% من إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس في البلاد.

وذكرت اللجنة - في مؤتمر صحفي اليوم - أن 6 أشخاص من العاملين في المجال الطبي توفوا بسبب الفيروس، وهو ما يمثل 4ر0% من إجمالي حالات الوفاة المسجلة في الصين جراء الفيروس.

من جهتها، أعلنت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، تطوير علاج بلازما النقاهة للمرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، موضحة أنها جمعت البلازما من بعض المرضى المتعافيين لإعداد المنتجات العلاجية التي تضم بلازما النقاهة والجلوبولين المناعي.
وأضافت المجموعة أنه بعد اختبارات صارمة للسلامة الحيوية للدم واختبارات تثبيط نشاط الفيروس واختبار نشاطه، نجحت الشركة في تطوير بلازما النقاهة للعلاج السريري واستخدمتها لعلاج المرضى في حالة خطيرة.

وأشارت إلى أنها أسست فريقا لاستخدام معدات خاصة لجمع البلازما من المرضى المتعافيين في مدينة "ووهان" (مركز تفشي الفيروس وسط الصين) منذ يوم 20 يناير الماضي، لافتة إلى أن 3 مرضى في حالة خطيرة في مستشفى بحي جيانغشيا في ووهان تلقوا علاج بلازما النقاهة يوم 8 فبراير، كما تلقى أكثر من ١٠ مرضى في حالة خطيرة العلاج.

وأوضحت المجموعة أن نتائج سريرية أظهرت أن المرضى شهدوا تحسنا في الأعراض السريرية التي ظهرت عليهم بعد 12 إلى 24 ساعة من تلقيهم العلاج، حيث انخفضت مؤشرات الالتهاب الرئيسية بشكل ملحوظ وتحسنت بعض المؤشرات الرئيسية مثل تشبع الأكسجين في الدم بشكل شامل.

وفي سياق آخر، خرجت رضيعة تبلغ من العمر أربعة أشهر مصابة بفيروس كورونا الجديد من المستشفى يوم الأربعاء، بعد شفائها في مقاطعة جيانغشي بشرقي الصين.

وكانت الرضيعة أصغر المرضى المتعافين في المقاطعة، حيث تم إرسالها إلى المستشفى في 29 يناير بعد تشخيص إصابة والديها بالفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالة وفاة ثالثة فى الصين بسبب كورونا وتسجيل إصابات جديدة

بعد الصين.. الفيروس الغامض يتسلل للعالم

بعد وفاة 3 حالات بسببه.. معلومات لا تعرفها عن مرض كورونا

فيديوجراف.. معلومات عن فيروس الصين الغامض

بسبب كورونا.. الصين تصدر تحذيرا خطيرا

بسبب كورونا.. تراجعات فى الأسواق العالمية.. وارتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن

ترشيحاتنا

بعد إجراء غريب.. الصين تصحح رقم وفيات كورونا

قبل مواجهة الزمالك والترجي.. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور بشأن مباراة القمة أمام الأهلي

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 14 -2-2020.. فيديو

لاعب الزمالك السابق: محدش يقدر يوقف الأهلي غير ربنا

نرمين الفقى تخطف أنظار جمهورها فى عيد الحب ... شاهد

اشتروا فراخ مشوية وشيبسي وبيبسي.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بقتل ثري العجوزة.. خلصوا عليه في 15 دقيقة

AdvertisementS

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

الأرصاد: الطقس غدا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

عاجل.. رسالة مهمة لمالكي رخص مرور مصر الجديدة ومدينة نصر

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على السبب

إرادة ربنا.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بفيديو جديد في واقعة الطيار المفصول

أنا هدومي اتقطعت فى الشارع ... محمد رمضان يسخر من هاشتاج مقاطعته بفيديو.. شاهد

في شبكة الاتجار بالقاصرات بالجيزة.. محام ومحفظ قرآن زعيما العصابة.. سقطا قبل تزويج فتاة 12 عاما

موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقناة الناقلة

غلق مطلع 15 مايو وحادث على الدائري.. تعرف على أماكن الزحمة والتحويلات المرورية

لاعب الزمالك السابق: محدش يقدر يوقف الأهلي غير ربنا

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي

إنجاب الأطفال.. مفاجأة حول شرط قبول فتيات للعمل مع عصابة تزويج القاصرات في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر قصير.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شبابية وأنيقة.. أبرز إطلالات لطيفة فى عيد ميلادها

بفستان مشجر قصير.. منة فضالي تحتفل بعيد الحب