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ديني

قافلة الأزهر في حلايب وشلاتين تختتم فعالياتها بتنظيم لقاءات توعوية وتثقيفية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:24 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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محمود ضاحي
اختتمت قافلة الأزهر الشريف التوعوية الشاملة إلى منطقة حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر فعالياتها، والتي تم إطلاقها السبت الماضي ضمن مبادرة بناء الإنسان والتي تنفذها قطاعات الأزهر الشريف تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عياد إن برنامج عمل القافلة تضمن انتشار وعاظ وواعظات الأزهر الشريف المشاركين في القافلة في المدارس والمعاهد والمصالح الحكومية والتجمعات السكانية بالإضافة إلى المساجد، للوصول إلى الجمهور في مختلف أماكن تواجدهم.
أضاف عياد أن القافلة شارك بها جميع قطاعات الأزهر الشريف، واستهدفت بناء الإنسان المصري من خلال التركيز على الطلاب والطالبات والشباب، بالإضافة إلى السيدات من خلال ندوات توعوية وثقافية ركزت على دور الجميع وخصوصا المرأة في خدمة المجتمع من خلال ضرب أمثلة واقعية على ذلك.
أوضح الأمين العام أن الأزهر الشريف يعمل على التوعية الشاملة بجميع القضايا المهمة التي تمس المجتمع المصرى وتؤثر عليه بأي شكل من الأشكال، من خلال التركيز على القيم الأخلاقية والمجتمعية وتنمية روح الولاء للوطن الذي نعيش فيه، والعمل على حمايته من كل ما يتربص به سواء من الداخل أم الخارج.
أكد عياد أن تلك المبادرة التي أطلقها الأزهر الشريف تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة ومؤسساتها بشأن تطوير الخدمات المرتبطة ببناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه في ضوء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.
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