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توك شو

جد الطالب الكفيف: قمت بتكفل تربيته منذ أن كان عمره 3 أشهر.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:58 م
جد الطالب الكفيف
جد الطالب الكفيف
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محمد حليم قنديل
قال أحمد محمد بدوي جد الطالب الكفيف بجامعة الأزهر "ياسر" صاحب الصورة الشهيرة وهو برفقة جدة المسن لتوصيله لجامعة الأزهر، إنه تكفل بتربية ياسر منذ أن كان عمره ٣ أشهر. 

وأضاف أحمد محمد بدوي خلال برنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن من بعد انفصال والد ياسر عن والدته وأصبحت منذ ذلك اليوم السند له ومسئولا عن رعايته ومذاكرته حتى وصل إلى الفرقة الأولى بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، وهو الآن يعيش معي هو ووالدته في المنزل. 

وتابع جد طالب جامعة الأزهر، أنه يستيقظ كل صباح ليساعده في ارتداء ملابسه ثم يصطحبه إلى الجامعة وينتظره في تلاوة القرآن والذكر حتى يكمل محاضراته ونعود مرة أخرى للبيت، ولو أصبحت بقدم واحدة لن أتركه أبدا لأنه مالوش غيري.

وأوضح أحمد محمد بدوي، أنه أصبح لدية 80 عاما ولكنه لا يستطيع مفارقة حفيدة ولو للحظة ويكون بجواره فى جميع الأوقات ولا يمكنة التخلي عنه حتى الموت.
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