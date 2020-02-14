تحرك برلماني بشأن مشروع الخشب في إدكو

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين ، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بالبرلمان ونائب إدكو وأبوحمص، وأمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة موجهًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول، بشأن مشروع الخشب في إدكو.





قال زين الدين في طلب الإحاطة :" نحيطكم علمًا بأن أي عمل داخل مشروع الخشب بإدكو يأتي بالأمر المباشر لأي شركة يعتبر إخلالًا بالقانون وضياع الفرص،واخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأنه يوجد في المنطقة الكثير من المقاولين الذين يعملون في نفس المجال".





وتابع النائب:"بما أن الشركة الجديدة من الشركات الوطنية الحريصة على أبناء الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية لأبناء الوطن، الأمر الذي أشاع السعادة بين شباب إدكو،وتطلع هؤلاء الشباب لفرص العمل المتاحة في المصنع الجديد وإحداث التنمية في المنطقة،وجاء ذلك بعد أن خذلت معظم الشركات العاملة على أرض إدكو هذا الشباب".





واختتم النائب طلب الإحاطة قائلًا :" لذا نطالب بأن يكون هناك توجيه واضح وصريح بأن تكون الأولوية لأبناء إدكو الذين يشعرون دائمًا بتعنت من قبل المسئولين،وليتنا نغير تلك الصورة ونبعث بالأمل في نفوس هؤلاء الشباب الذين يستحقون الوقوف بجانبهم".



