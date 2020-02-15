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فن

بـ عباءة أنيقة.. سارة خليفة تتألق في أحدث ظهور لها

السبت 15/فبراير/2020 - 01:25 ص
سارة خليفة
سارة خليفة
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محمد بدران
نشرت الإعلامية سارة خليفة صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بـ إطلالة أنيقة.

وظهرت سارة خليفة بعباءة أنيقة باللون الأسود المطعم باللون الأبيض ومطرزة بشكل أنيق لتبرز عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت فى الماكياج على اللون الأسود للعيون مع أحمر للشفاه باللون البيج الغامق الأنيق، كما تركت شعرها منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة.

وعلقت قائلة " وما الحب إلا أن تخاف الله في من تحب ❤️الحب الحقيقي هو شخص يتقبل ماضيك ويحب حاضرك ويشاركك مستقبلك #happy #valentines #day".

وقدمت سارة خليفة العديد من البرامج الناجحة، واستضافت الكثير من الشخصيات المتميزة مثل إسعاد يونس ومحمد رمضان وليلى علوى.

وقامت بالتمثيل فى مسلسل "ست كوم التكية" وتزوجت من اللاعب محمود كهربا، لاعب نادى الزمالك، وتم الطلاق منه بعد 6 أشهر فقط.


بـ عباءة أنيقة.. سارة خليفة تتألق في أحدث ظهور لها
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