بـ الأحمر.. لجين عمران تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

.. .. 🌹غيرت لون الفستان إلى الأحمر🌹 .. لون الحب مثل ما كلنا عارفين ♥️♥️♥️🥰 .. 😉لكن هل في أحد فيكم تسائل🤔 .. ليش اللون الأحمر تحديدا من بد كل الألوان يرمز إلى الحب ؟؟!! .. ♥️🎈🌹🌡 .. .. خذو عندكم هالمعلومات🤗♥️ .. سلط علماء النفس الضوء على اللون الأحمر وإرتباطه بالحب حيث أنه يرمز الى الإنتماء و الحب .. كما أن أثر تردد وموجة اللون الأحمر على الجهاز العصبي لجسم الإنسان🌡📈بالإضافة إلى إنه يقوي روح الإنتماء لدى الشخص .. ♥️♥️🌹🌹♥️♥️🌹🌹♥️♥️🌹🌹♥️♥️🌹🌹♥️♥️ .. ومن المتعارف عليه أن من أقدم العادات والتقاليد للتعبير عن الحب والعاطفة هو عن طريق 🌹اللون الأحمر🌹 فهو رمزا للإعلان عن الحب بشكل عام سواء كان عن طريق الهدايا أو الملابس أو الورد حتى من قبل إختراع مناسبة(( يوم الحب )) .. .. المهم...... .. في ناس تحتفل بالحب يوم بالسنة☝🏼♥️ .. و في ناس تحب نفسها و تقدرها و تقدر كل النعم إلي في حياتها و أولها (((نعمة إنها تقدر تحب الكل و ما تعرف معنى الكراهية))) و تحتفل بهالإحساس طول السنة ما بين محبة أهل و أصدقاء و عزاز (الله لا يحرمنا منهم) .. أنا من الصنف الثاني🤗♥️♥️♥️ .. انتو من أي ناس؟ .. .. ..