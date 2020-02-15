بـ الأحمر.. لجين عمران تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، فى احدث ظهور لها.





وظهرت لجين عمران بفستان احمر انيق ، وتركت شعرها الاسود مسندلا بطريقة بسيطة، وغير متكلفة.





واعتمدت لجين على بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع لون أحمر الشفاه.



