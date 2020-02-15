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منوعات

بـ الأحمر.. لجين عمران تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

السبت 15/فبراير/2020 - 01:44 ص
لجين عمران
لجين عمران
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محمد بدران
نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، فى احدث ظهور لها.

وظهرت لجين عمران بفستان احمر انيق ، وتركت شعرها الاسود مسندلا بطريقة بسيطة، وغير متكلفة.

واعتمدت لجين على بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع لون أحمر الشفاه.

واشتهرت الإعلامية السعودية بأنها من الأسماء التى عرفت بأناقة ورقي إطلالاتها، فى مختلف المناسبات فدائما نجدها أنيقة في الحفلات والمناسبات بأسلوب راق وتظهر مرة أخرى بإطلالة ناعمة وستايل عصري وبسيط.
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.. .. 🌹غيرت لون الفستان إلى الأحمر🌹 .. لون الحب مثل ما كلنا عارفين ♥️♥️♥️🥰 .. 😉لكن هل في أحد فيكم تسائل🤔 .. ليش اللون الأحمر تحديدا من بد كل الألوان يرمز إلى الحب ؟؟!! .. ♥️🎈🌹🌡 .. .. خذو عندكم هالمعلومات🤗♥️ .. سلط علماء النفس الضوء على اللون الأحمر وإرتباطه بالحب حيث أنه يرمز الى الإنتماء و الحب .. كما أن أثر تردد وموجة اللون الأحمر على الجهاز العصبي لجسم الإنسان🌡📈بالإضافة إلى إنه يقوي روح الإنتماء لدى الشخص .. ♥️♥️🌹🌹♥️♥️🌹🌹♥️♥️🌹🌹♥️♥️🌹🌹♥️♥️ .. ومن المتعارف عليه أن من أقدم العادات والتقاليد للتعبير عن الحب والعاطفة هو عن طريق 🌹اللون الأحمر🌹 فهو رمزا للإعلان عن الحب بشكل عام سواء كان عن طريق الهدايا أو الملابس أو الورد حتى من قبل إختراع مناسبة(( يوم الحب )) .. .. المهم...... .. في ناس تحتفل بالحب يوم بالسنة☝🏼♥️ .. و في ناس تحب نفسها و تقدرها و تقدر كل النعم إلي في حياتها و أولها (((نعمة إنها تقدر تحب الكل و ما تعرف معنى الكراهية))) و تحتفل بهالإحساس طول السنة ما بين محبة أهل و أصدقاء و عزاز (الله لا يحرمنا منهم) .. أنا من الصنف الثاني🤗♥️♥️♥️ .. انتو من أي ناس؟ .. .. ..

A post shared by لجين عمران 🇦🇪🇸🇦 (@lojain_omran) on

بـ الأحمر.. لجين عمران تبهر متابعيها بأحدث إطلالة
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