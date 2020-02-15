أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 15-2-2020

انخفضت أسعار الذهب في أول تعامل أسبوعي والمحددة اليوم، السبت، بمتوسط 11 جنيها، مقارنة بما كانت عليه أمس، الجمعة.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا كأعلى قيمة له بمحالات الصاغة اليوم نحو 689 جنيها للجرام بعد أن كان 699.65 جنيه أمس بفرق 10.65 جنيه.





ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 786 جنيها مقابل 799.55 جنيه أمس بفارق 13.55 جنيه.





وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 591 جنيها بعد أن وصل لـ 599.7 جنيه أمس بفارق 7.8 جنيه.





وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة 459 جنيها اليوم مقابل 466.45 جنيه أمس، الجمعة، بتراجع بلغ 7.45 جنيه.





ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 5512 جنيها، وكيلو الذهب بـ 787.43 جنيه وأوقية الذهب بـ 24.5 ألف جنيه.