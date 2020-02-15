حق الشعب.. إزالة 137 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تمت إزالة 137 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بمساحة فدانين و11 قيراطًا زراعيًا و102 متر مبانٍ بمركزي ديرب نجم ومنيا القمح، وقامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية بتنفيذ قرار الإزالة لنحو 133 حالة بمساحة فدانين و11 قيراط أرضٍ زراعية بمركز ديرب نجم.





وأشار "غراب"، إلى تنفيذ قرار الإزالة لـ 4 حالات بمساحة 102 متر مبانٍ بمركز منيا القمح خلال اليوم الحادي عشر للموجة 15 التي بدأت الشهر الجاري وتستمر حتى نهايته؛ لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.





ونوه محافظ الشرقية، بأن ذلك كان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة، والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.





وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسيتم تطبيق القانون على الجميع لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.





وأضاف أن الموجة الـ 15 تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.



