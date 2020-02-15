AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حق الشعب.. إزالة 137 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بالشرقية

السبت 15/فبراير/2020 - 12:32 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه تمت إزالة 137 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بمساحة فدانين و11 قيراطًا زراعيًا و102 متر مبانٍ بمركزي ديرب نجم ومنيا القمح، وقامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية بتنفيذ قرار الإزالة لنحو 133 حالة بمساحة فدانين و11 قيراط أرضٍ زراعية بمركز  ديرب نجم.


وأشار "غراب"، إلى تنفيذ قرار الإزالة لـ 4 حالات بمساحة 102 متر مبانٍ بمركز منيا القمح خلال اليوم الحادي عشر للموجة 15 التي بدأت الشهر الجاري وتستمر حتى نهايته؛ لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.


ونوه محافظ الشرقية، بأن ذلك كان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة، والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.


وأكد المحافظ أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسيتم تطبيق القانون على الجميع لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.


وأضاف أن الموجة الـ 15 تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 68 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

الموجة 15..إزالة 8 حالات تعد على أراض أملاك دولة بالشرقية

حق الشعب.. إزالة 105 حالات تعد على أراضى الدولة بـ فاقوس وديرب نجم

إزالة 144 حالة تعدي على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

حق الشعب.. إزالة 173 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

استرداد حق الشعب.. إزالة 121 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالشرقية

ترشيحاتنا

جريمة لا تغتفر.. أب وأم يجوعان طفلهما حتى الموت.. صور

تحت التهديد.. فتاة تطلب من خطيبها هدايا غريبة بـ51 ألف جنيه في الفلانتين

حبيب امبارح وحبيب دلوقتي.. رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها مع زوجها الراحل

تعرف على برنامج الأهلي استعدادا للسوبر المحلي

لـ خلافات بينهما.. زوج يسلخ جلد زوجته قبل قتلها والتمثيل بها

بعد صورتها مع عمرو دياب.. شاهد أجمل إطلالات دينا الشربيني

AdvertisementS

انهيار أسعار الذهب والدولار وتراجع النفط.. البرلمان يكشف الأسباب

رئيس البريد يكشف تفاصيل إحباط أكبر عملية غسيل أموال

برسالة مؤثرة.. الفنان محمد على رزق ينفصل عن زوجته سارة.. تفاصيل

فتيات شبكة تزويج القاصرات بالجيزة: محام ومحفظ قرآن تعديا علينا جنسيا قبل بيعنا

اغتصبونا وباعوا لحمنا بالرخيص .. كيف أسقطت مباحث الآداب شبكة بيع القاصرات للأثرياء العرب فى الجيزة

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

لـ خلافات بينهما.. زوج يسلخ جلد زوجته قبل قتلها والتمثيل بها

في ذكرى رحيل فاتن فريد.. قصة مقتلها الشهيرة التي هزت مصر

قلبت الموازين.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعيد القضية لنقطة الصفر

في ذكرى رحيل حاتم ذو الفقار.. قصة العثور على جثته بعد 3 أيام من وفاته

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء.. وتحذر من طقس هذا الأسبوع

بعد إغلاق 6 ساعات.. عودة حركة المرور لطبيعتها على طرق الإسكندرية الصحراوي والشرقي والعلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

ديشرو.. لوحة فنية تحكي تاريخ أول حاكم للواحات في الدولة القديمة.. فيديو