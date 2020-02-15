«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء.. وتحذر من طقس هذا الأسبوع

نهاية الشتاء، مع توقع تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، وعلينا الحذر وعدم الانخداع في ارتفاع

وأكد أن هناك تقلبات جوية في الأسبوع الجاري، وفرصًا قوية لسقوط أمطار على القاهرة وغيرها من المحافظات، كما سيكون هناك

نشاط قوي للرياح، واضطراب في حركة الملاحة على البحرين، موجها النصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، ومتابعة النشرات الجوية للتعرف على كل ما هو جديد في الطقس.