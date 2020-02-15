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«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء.. وتحذر من طقس هذا الأسبوع

السبت 15/فبراير/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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ياسمين سامي
قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن طقس اليوم مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 22 درجة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن الرؤية ستتحسن في الساعات القليلة القادمة، إضافةً إلى استمرار درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية والشعور بالدفء ساعات النهار، إلا أن طقس الليل بارد وشديد البرودة على بعض المناطق المتفرقة.


ونوه مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بانخفاض درجات الحرارة تدريجيًا بدءًا من غدٍ، مع وجود فرص لسقوط أمطار وستتراوح درجات الحرارة بين 17 و19 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع.

وقال محمود شاهين، "يتبقى أكثر من شهر على نهاية الشتاء، مع توقع تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، وعلينا الحذر وعدم الانخداع في ارتفاع درجات الحرارة ".

وأكد أن هناك تقلبات جوية في الأسبوع الجاري، وفرصًا قوية لسقوط أمطار على القاهرة وغيرها من المحافظات، كما سيكون هناك نشاط قوي للرياح، واضطراب في حركة الملاحة على البحرين، موجها النصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، ومتابعة النشرات الجوية للتعرف على كل ما هو جديد في الطقس. 

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