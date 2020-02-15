انخفاض 5 درجات مئوية.. «الأرصاد» تحذر من موجة صقيع جديدة.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الكثافة الشديدة للشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح تتسبب فيها عدة عوامل منها استقرار الأحوال الجوية، وارتفاع الرطوبة نوعًا ما، وأيضًا الهدوء بشكل كبير في سرعات الرياح مما أدى بدوره إلى تقليل الرؤية الأفقية وتكوين شبورة مائية قوية.





وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد" الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشبورة المائية تلاشت وظهرت أشعة الشمس، موضحًا أن الجو خلال ساعات النهار دافئ وشديد البرودة ليلًا.





وأشار إلى أن البيان الذي صدر عن هيئة الأرصاد الجوية يحذر من فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، وأن هناك حالة عدم استقرار ستبدأ من غد ويكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة للعودة إلى صقيع فصل الشتاء على مدار اليوم.





وأوضح أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة تتراوح بين 21 و22 درجة مئوية، أما غدا ستبدأ درجات الحرارة على القاهرة من 17 إلى 18 درجة مئوية أي بانخفاض 5 درجات مئوية.





وأكد أن هناك تقلبات جوية في الأسبوع الجاري، وفرص قوية لسقوط أمطار على القاهرة وغيرها من المحافظات، كما سيكون هناك نشاط قوي للرياح، واضطراب في حركة الملاحة على البحرين، موجها النصيحة للمواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، ومتابعة النشرات الجوية للتعرف على كل ما هو جديد في الطقس.