من ثلوج إلى حرارة مرتفعة.. تحول مفاجئ في طقس السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية طقسا تغيرات جذرية فى الطقس بداية من مساء اليوم السبت حتى منتصف الأسبوع.





وحسب موقع طقس العرب المعنى بالتنبؤات المناخية، فإن الأجزاء الشمالية من المملكة مع ساعات عصر ومساء اليوم تبدأ السبت بالتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تترافق بالأمطار .

ويشهد الطقس تغيرا جذريا حيث ترتفع درجات حرارة لأعلى من معدلاتها شمال وغرب المملكة بعدما كانت تشهد ثلوجا على مدار الأيام والساعات الماضية.

وأوضح "طقس العرب"، أن الحرارة ستكون أعلى من المعدلات بحدود 3-7 درجات مئوية في شمال وغرب المملكة، وحول إلى أقل من المعدلات ب 2-4 درجات مئوية في باقي المناطق.





ومع ساعات العصر والمساء، تهطل زخات أمطار على أجزاء من غرب تبوك وأجزاء من جنوب غرب المملكة من الكامل حتى شمال أبها قد تمتد نحو السواحل وتكون رعدية أحيانا.

ويتوقع هطول زخات من الأمطار على أجزاء من تبوك وشمال المدينة المنورة والجوف وحائل، فيما تنحسر الفرص عن جنوب غرب المملكة.