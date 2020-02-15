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منوعات

شاهد.. أستاذ جامعي فى جامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلبة المستجدين.. اعرف السبب

السبت 15/فبراير/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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مريم صليب
نشر أحد أساتذة جامعة المنصورة مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أثناء استقباله دفعة جديدة من الطلاب. 

وظهر الأستاذ أثناء استقباله للطلاب وهو يخلع ملابسه ، حتى ظهر بــ" الشورت والتي شيرت" كأي شاب عادي، ليغير مفهومهم عن الأستاذ الجامعي، ولكسر فكرة الحاجز الذي يضعه أحيانا الأساتذة بينهم وبين الطلاب. 

وعلق على الفيديو قائلا: "التقط ذلك المقطع في أحد الأيام، أثناء استقبالي للطلاب المستجدين، وقررت أن أقوم بشيء لتغيير مفهومهم عن الأساتذة الجامعيين". 

ويبدو أن هذه الطريقة حازت على إعجاب الكثير من الطلبة، وأصبح هذا الأستاذ الجامعي هو أيقونة للطلبة في جامعة المنصورة ويحظى بشعبية كبيرة بين الطلاب. 
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