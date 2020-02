شاهد.. أستاذ جامعي فى جامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلبة المستجدين.. اعرف السبب

وظهر الأستاذ أثناء استقباله للطلاب وهو يخلع ملابسه ، حتى ظهر بــ" الشورت والتي شيرت" كأي شاب عادي، ليغير مفهومهم عن الأستاذ الجامعي، ولكسر فكرة الحاجز الذي يضعه أحيانا الأساتذة بينهم وبين الطلاب.

وعلق على الفيديو قائلا: "التقط ذلك المقطع في أحد الأيام، أثناء استقبالي للطلاب المستجدين، وقررت أن أقوم بشيء لتغيير مفهومهم عن الأساتذة الجامعيين".

ويبدو أن هذه الطريقة حازت على إعجاب الكثير من الطلبة، وأصبح هذا الأستاذ الجامعي هو أيقونة للطلبة في جامعة المنصورة ويحظى بشعبية كبيرة بين الطلاب.

One day, I was invited to give a talk to high school students who would go to the university. I was trying to say that University Professors do not bite. So my introduction was like this:#Science #Geology #Paleontology #Fossils #MUVP #Egypt #EarthSciences pic.twitter.com/3KG4Z9YR1B