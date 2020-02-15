الري: إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف وخاصة في السنوات الشحيحة

قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري إن اجتماعات سد النهضة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت شاقة جدا ولكننا نجحنا في الوصول لصيغة تحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا .





وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباحك مصري المذاع عبر فضائية MBC مصر: وصلنا لنقاط توافق إلى حد ما وخصوصا النقاط الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة وهي من أهم النقاط التي كانت عالقة.