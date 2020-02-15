الري: إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف وخاصة في السنوات الشحيحة

قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري إن اجتماعات سد النهضة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت شاقة جدا ولكننا نجحنا في الوصول لصيغة تحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباحك مصري المذاع عبر فضائية MBC مصر: وصلنا لنقاط توافق إلى حد ما وخصوصا النقاط الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة وهي من أهم النقاط التي كانت عالقة.
وتابع المتحدث باسم وزارة الري: اتفقنا على مراحل ملء سد النهضة وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف وخاصة في السنوات الشحيحة وهذا أمر مهم أن يتم الاتفاق عليه تزامنا مع ملء السد.
وقال المتحدث باسم وزارة الري: اتفقنا على قواعد تشغيل طويل الأمد بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.
وكان سامح شكري وزير الخارجية، قال إن الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة أكدت على النواحي القانونية المرتبطة بالاتفاق، مضيفا أن كان هناك توافق بين الدول على العناصر التي يجب أن يتضمنها الاتفاق.