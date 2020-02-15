AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الري: إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف وخاصة في السنوات الشحيحة

السبت 15/فبراير/2020 - 12:35 م
سد النهضة
سد النهضة
Advertisements
ياسمين سامي
قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري إن اجتماعات سد النهضة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت شاقة جدا ولكننا نجحنا في الوصول لصيغة تحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.

وأضاف محمد السباعي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباحك مصري المذاع عبر فضائية MBC مصر: وصلنا لنقاط توافق إلى حد ما وخصوصا النقاط الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة وهي من أهم النقاط التي كانت عالقة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري: اتفقنا على مراحل ملء سد النهضة وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف وخاصة في السنوات الشحيحة وهذا أمر مهم أن يتم الاتفاق عليه تزامنا مع ملء السد.

وقال المتحدث باسم وزارة الري: اتفقنا على قواعد تشغيل طويل الأمد بما يحقق مصالح مصر والسودان وإثيوبيا.

وكان سامح شكري وزير الخارجية، قال إن الجولة الحالية من مفاوضات سد النهضة أكدت على النواحي القانونية المرتبطة بالاتفاق، مضيفا أن كان هناك توافق بين الدول على العناصر التي يجب أن يتضمنها الاتفاق.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الري يكشف آخر تطورات اجتماعات حل أزمة سد النهضة

مصر: متمسكون بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة .. وقدمنا صياغة بديلة لربط السدين

تأجيل الاتفاق الشامل بين مصر وإثيوبيا والسودان حول تشغيل سد النهضة لنهاية يناير.. مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين على قواعد ملء الخزان.. وآلية للتنفيذ وفض المنازعات والحفاظ على حقوق مصر

الري: مشاورات فنية وقانونية لبحث قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة

في اتصال مع آبي أحمد.. ترامب يعرب عن تفاؤله بقرب الاتفاق بشأن سد النهضة

الري تكشف مستجدات مباحثات سد النهضة.. فيديو

ترشيحاتنا

راكب طائرة يقوم بفعل في منتهى الغرابة.. فيديو

اخبار الفن.. شاكوش مع بنت الجيران في استاد القاهرة.. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته

حكم إقامة زوجة الأب المسافر مع أولاده الكبار.. الإفتاء ترد.. فيديو

بعد إغلاق 6 ساعات.. عودة حركة المرور لطبيعتها على طرق الإسكندرية الصحراوي والشرقي والعلمين

«شجع ناديك بس».. ميدو يوجه رسالة إلى الجماهير

جمال شعبان يكشف أعراضا غير متوقعة تشير إلى الإصابة بالأزمة القلبية

AdvertisementS

انهيار أسعار الذهب والدولار وتراجع النفط.. البرلمان يكشف الأسباب

رئيس البريد يكشف تفاصيل إحباط أكبر عملية غسيل أموال

برسالة مؤثرة.. الفنان محمد على رزق ينفصل عن زوجته سارة.. تفاصيل

فتيات شبكة تزويج القاصرات بالجيزة: محام ومحفظ قرآن تعديا علينا جنسيا قبل بيعنا

اغتصبونا وباعوا لحمنا بالرخيص .. كيف أسقطت مباحث الآداب شبكة بيع القاصرات للأثرياء العرب فى الجيزة

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

لـ خلافات بينهما.. زوج يسلخ جلد زوجته قبل قتلها والتمثيل بها

قلبت الموازين.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعيد القضية لنقطة الصفر

في ذكرى رحيل حاتم ذو الفقار.. قصة العثور على جثته بعد 3 أيام من وفاته

في ذكرى رحيل فاتن فريد.. قصة مقتلها الشهيرة التي هزت مصر

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء.. وتحذر من طقس هذا الأسبوع

بعد إغلاق 6 ساعات.. عودة حركة المرور لطبيعتها على طرق الإسكندرية الصحراوي والشرقي والعلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

ديشرو.. لوحة فنية تحكي تاريخ أول حاكم للواحات في الدولة القديمة.. فيديو